Под Саратовом подожгли военкомат, в Москве горела воинская часть

В селе Ивантеевка Саратовской области в ночь на пятницу неизвестные подожгли здание военкомата. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, в частности "База".
Как сообщается, пожар возник в комнате дежурного, помещение сильно пострадало от огня, однако его распространения по зданию удалось избежать. Предполагаемых поджигателей ищут.
Также в ночь на пятницу произошёл пожар на территории воинской части в Москве. Загорелись гаражные боксы. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара неизвестна.
Утром в пятницу агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило о пожаре в здании ОМОН Росгвардии в Москве. Сообщается, что возгорание произошло в комнате для хранения бронежилетов. Других подробностей пока нет.
- После начала войны в Украине в разных регионах России было зафиксировано более 20 поджогов военкоматов и других военных объектов. Несколько человек были осуждены по обвинению в совершении поджогов, в ряде случаев, однако, поджигатели найдены не были.
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