Под Саратовом подожгли военкомат, в Москве горела воинская часть

В селе Ивантеевка Саратовской области в ночь на пятницу неизвестные подожгли здание военкомата. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, в частности "База".

Как сообщается, пожар возник в комнате дежурного, помещение сильно пострадало от огня, однако его распространения по зданию удалось избежать. Предполагаемых поджигателей ищут.

Также в ночь на пятницу произошёл пожар на территории воинской части в Москве. Загорелись гаражные боксы. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара неизвестна.

Утром в пятницу агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило о пожаре в здании ОМОН Росгвардии в Москве. Сообщается, что возгорание произошло в комнате для хранения бронежилетов. Других подробностей пока нет.