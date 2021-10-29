Под Саратовом задержан депутат Валерий Рашкин с тушей лося

В Саратовской области задержан депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он в нетрезвом виде управлял автомоблем, в багажнике которого нашли тушу лося. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рашкина задержали полицейские при участии сотрудников охотнадзора, пишет местное издание "СарИнформ" . По его данным, Рашкин заявил полицейским, что нашел тушу в лесу и решил забрать ее и разделать. Эту же версию привели Baza, Mash и Life. Полицейские предложили Рашкину пройти тест на алкоголь, но тот отказался.

Telegram-каналы Mash и Shot опубликовали видео с человеком, похожим на Рашкина, который представляется депутатом, и кадры с протоколом о направлении на освидетельствование на состояние опьянения.

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Полиция возбудило дело о незаконной охоте. В главном управлении МВД сообщили, что 29 октября участковый вместе с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения, который отказался от медицинского освидетельствования. В его машине нашли разделанную тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Мужчина пояснил, что нашел животное уже мертвым. .В охотнадзоре подчеркнули, что на этой территории охотиться на лосей было запрещено. Мужчину, чье имя не раскрывается, задержали. ТАСС уточняет, что речь идет о Рашкине.

Валерий Рашкин, лидировавший в одномандатном округе в Москве без учета "электронных" голосов, был одним из инициаторов двух акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму.