Под Северодонецком обнаружены российские "Терминаторы"

Единственная развёрнутая российская рота боевых машин поддержки танков "Терминатор", вероятно, была переброшена для наступления на Северодонецк в Луганской области. Это утверждается в утреннем отчёте британской военной разведки о боевых действиях в Украине.

Как отмечается в сообщении, разведка заметила "Терминаторы" на Северодонецком направлении. Такие машины есть на вооружении только в группировке войск Центрального военного округа - российские СМИ сообщали о формировании подразделения "Терминаторов" в войсках ЦВО в прошлом году. В отчёте разведки дословно речь идёт о Центральной группе войск, что не вполне корректно (так называлась группировка советских войск в Чехословакии во времена Холодной войны).

Как говорится в сообщении, участвующие в российском вторжении в Украину подразделения ЦВО ранее участвовали в наступлении на Киев и понесли большие потери. Их боевые машины маркируются знаком "О", который несколько менее известен в контексте так называемой спецоперации, чем Z и V.

Россия разработала "Терминатор", когда появилась необходимость специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн. Задача машины - поражать противотанковые средства противника и укреплённые цели. Фото этих боевых машин в районе боевых действий впервые появились в соцсетях 15 мая.

Как считает британская разведка, взятие под контроль района Северодонецка остается одним из главных тактических приоритетов армии России. Однако даже если она развернет максимальное количество "Терминаторов" (10), они едва ли окажут существенное влияние на наступление, полагают в минобороны Британии.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российская армия пыталась атаковать Северодонецк сразу с 4-х направлений, но успеха не достигла. Идут бои на его окраинах. Кроме того, российские войска стремятся окружить Северодонецк и соседний Лисичанск - два последних города Луганской области, остающиеся под контролем Украины.