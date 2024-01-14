Под Тверью была задержана выдвигавшаяся в президенты Дунцова

В Тверcкой области в воскресенье вечером была задержана выдвигавшаяся в президенты России Екатерина Дунцова. Это произошло после собрания оргкомитета новой партии "Рассвет". Ранее Дунцова объявила о намерении учредить партию.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, которым управляла Дунцова, после чего доставили её в наркологический диспансер для проверки на наличие наркотических веществ в крови. Впоследствии её отпустили.

Сама Дунцова, комментируя произошедшее, пояснила, что "оказалась не в том месте, не в то время". По её словам, по пути с собрания у неё завис навигатор, она съехала на обочину, и в этот момент к ней подошли полицейские: якобы машина остановилась в месте, где распространяют так называемые "закладки".

"Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили", - сообщила Дунцова. "Надеюсь, что это просто недоразумение" - написала она в телеграме.