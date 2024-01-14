Под Тверью была задержана выдвигавшаяся в президенты Дунцова

В Тверcкой области в воскресенье вечером была задержана выдвигавшаяся в президенты России Екатерина Дунцова. Это произошло после собрания оргкомитета новой партии "Рассвет". Ранее Дунцова объявила о намерении учредить партию.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, которым управляла Дунцова, после чего доставили её в наркологический диспансер для проверки на наличие наркотических веществ в крови. Впоследствии её отпустили.
Сама Дунцова, комментируя произошедшее, пояснила, что "оказалась не в том месте, не в то время". По её словам, по пути с собрания у неё завис навигатор, она съехала на обочину, и в этот момент к ней подошли полицейские: якобы машина остановилась в месте, где распространяют так называемые "закладки".
"Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили", - сообщила Дунцова. "Надеюсь, что это просто недоразумение" - написала она в телеграме.
- Екатерина Дунцова - журналист из города Ржева в Тверской области, бывший депутат Ржевской городской Думы. В ноябре она заявила, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Она публично выступила за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России.
- В конце декабря ЦИК отказала Дунцовой в регистрации её инициативной группы для начала предвыборной агитации и сбора подписей, таким образом фактически не допустив её до выборов. Комиссия сослалась сначала на формальные нарушения в оформлении документов, а потом - на то, что инициативная группа избирателей, которая насчитывала на тот момент уже несколько тысяч россиян, "не была создана". Дунцова считает, что её не допустили к выборам по политическим мотивам. Многие представители оппозиции и эксперты, исследующие российские выборы, считают их заведомо нечестными и несправедливыми, указывая на то, что власти создают преференции действующему президенту Владимиру Путину.
- После отказа в регистрации Дунцова заявила, что её сторонники планируют создать партию. Первое заседание оргкомитета будущей партии прошло в Твери 14 января. Также Дунцова призвала помочь со сбором подписей кандидату в президенты Борису Надеждину.
- Прокремлёвские СМИ заявляют, что Дунцову "финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский", но не представляют никаких доказательств своих утверждений. В поддержку Дунцовой выступили многие российские оппозиционеры, например, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и правозащитник Лев Пономарёв.
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