Под Воронежем нашли обломки Ка-52. Сообщается, что его сбил "Вагнер"

В Воронежской области обнаружены обломки вертолёта Ка-52 российской армии. Как сообщает "Вёрстка", вертолёт упал в Таловском районе рядом с селом Коминтерн. Видео прислал подписчик издания. По его словам, спасатели обнаружили на месте двух погибших.

Ряд телеграм-каналов также публикует фотографии предположительно сбитого вертолёта.

Вертолёт мог быть сбит наёмниками ЧВК "Вагнер". Ранее в соцсетях появились видео атаки на боевую машину предположительно из ПЗРК.

О гибели этой боевой машины ранее не сообщалось.

Ранее пишущий о военной авиации телеграм-канал Fighterbomber утверждает, что всего наёмниками "Вагнера" за субботу были сбиты 6 вертолётов российской армии - 3 Ми-8мтпр, 1 Ми-8, 1 Ка-52 и 1 Ми-35, а также самолёт Ил-18.

Также было опубликовано видео попытки сбить ещё один Ка-52 в самом Воронеже, причём, по всей видомости, ракета попала в нефтебазу, которая загорелась, а сам вертолёт сбит не был. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин несколько часов назад заявлял, что наёмники "не убили по дороге ни одного человека", и обвинил российские власти в том, что они использовали авиацию для ударов по колонне ЧВК.

Официально Минобороны России не сообщало о потере военной техники и гибели лётчиков.

Пригожин накануне вечером объявил "марш справедливости" с требованием отставки военного руководства, верные ему отряды ЧВК "Вагнер" заняли военные объекты в Ростове-на-Дону, колонна военной техники ЧВК отправилась в сторону Москвы.