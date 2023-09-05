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Под Воронежем после доноса снесли памятник с упоминанием Мазепы

Петр Первый и Иван Мазепа, коллаж

В городе Острогожске Воронежской области снесли памятник, посвященный российско-украинским отношениям. Об этом сообщает "7x7". Монумент снесли после доноса, написанного редакцией регионального издания "Блокнот Воронеж".

На памятнике была табличка, которая рассказывала о встрече Петра I и гетмана Украины Ивана Мазепы в августе 1696 года. Согласно надписи, российский царь "обменялся с ним дорогими дарами, благодарил казаков за храбрость и верную службу".

В апреле "Блокнот Воронеж" опубликовал статью, в которой назвал украинского гетмана "иудой и предателем", а существование памятника поводом для возможных "претензий Украины" на "старинный русский" город Острогожск. "Положительная оценка Мазепы сравнима с публичной демонстрацией символов украинского национализма в России", — говорится в статье.

Авторы доноса пригрозили муниципальным властям, что в случае, если они не изменят текст на табличке, жалобы будут направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

В департаменте культуры Воронежской области заявили, что мемориал не состоит на балансе муниципалитета и никаких документов по нему нет.

Иван Мазепа возглавлял Запорожское войско. До начала Северной войны гетман был сподвижником Петра I. В 1708 году перешёл на сторону шведского короля Карла XII.

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