Подарок от "Русского мира". Какие книги Москва предлагает сербам

Прославление режима Владимира Путина и его политики, в частности, аннексии Крыма Россией. Именно это является содержанием книги "О России и русских", которую фонд "Русский мир", находящийся под санкциями Европейского союза, передал в дар школам в Сербии и в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

В июле фонд объявил, что при содействии Министерства иностранных дел России он предоставил оборудование и учебную литературу 60 образовательным учреждениям в Сербии, Боснии и Тунисе. Книги и оборудование были переданы в дар школам, где преподается русский язык.

Компетентные министерства Сербии и Боснии и Герцеговины не ответили на запрос Радио Свобода о том, является ли содержание этих книг спорным. Ответа на наши вопросы о даре также не поступило от фонда "Русский мир". Он финансируется правительством России и был создан указом президента Владимира Путина в 2007 году.

Александр Майенбергер, автор книги о деятельности фонда "Русский мир", заявил Радио Свобода, что его не удивляет содержание книги, которую передали в дар школам. "Фонд „Русский мир“ позиционирует себя как организацию, занимающуюся продвижением русского языка и культуры, но его деятельность всегда имела идеологическую составляющую", – отмечает он.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот российский фонд попал под санкции Европейского союза. Однако власти Сербии и Республики Сербской продолжают укреплять сотрудничество с Россией, а Сербия, несмотря на статус кандидата в члены ЕС, не присоединилась к западным санкциям против Москвы.

"О России и русских" – языком Кремля

Начальная школа имени Исидоры Секулич в Шайкаше недалеко от Нови-Сада на севере Сербии в начале июля похвасталась в Фейсбуке ценным пожертвованием. Российский фонд "Русский мир" подарил школе книги и ноутбуки, чем, как было отмечено, "внёс значительный вклад в улучшение преподавания и изучения русского языка".

Дирекция школы отмечает, что с фондом её связывает успешное многолетнее сотрудничество. Сам же фонд сообщил о поставке оборудования и литературы для 16 сербских школ.

Среди подаренных книг есть издание "О России и русских" посвящённое географии, истории и культуре России и предназначенное в качестве учебника для изучающих русский язык как иностранный. Эту же книгу можно увидеть на фотографиях с церемонии передачи пожертвования "Русского мира" для школ в Республике Сербской.

Что же это за книга? Изучив её содержание, нетрудно понять, что она содержит интерпретации современной истории, соответствующие политике и идеологии Кремля. Книга была издана в 2015 году, до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В главе, посвященной современной России, говорится, что с приходом Владимира Путина к власти в 1999 году Россия "начала проводить более независимую внешнюю политику". "Экономика значительно укрепилась, а уровень жизни российских граждан повысился", – говорится в книге, при этом отмечается, что именно поэтому Путин был переизбран на очередной срок.

Жители Крыма приняли решение о выходе из состава Украины и присоединении к России

Одна из глав называется "Возвращение Республики Крым в состав России". В ней говорится, что в марте 2014 года жители Крымского полуострова "провели референдум, в ходе которого приняли решение о выходе из состава Украины и присоединении к России". При этом нигде не упоминается, что, за исключением очень небольшого числа стран, аннексия Крыма Россией не признана нигде в мире.

"Русский мир" также передал книги в дар 8-й белградской гимназии. Её руководство в связи с этим пожертвованием отметило в Instagram, что оно представляет собой "важный шаг в деле улучшения условий обучения и развития наших учеников". Однако официального ответа ни от школы имени Исидоры Секулич, ни от Белградской гимназии по поводу этого пожертвования Радио Свобода не получило.

Неофициально в школе имени Исидоры Секулич нам сообщили, что книги не предназначены для преподавания, а учителя лишь ознакомятся с ними.

"Учитель может выбирать"

Радио Свобода обратилось в Институт совершенствования образования и воспитания в Сербии, который проводит экспертную оценку в рамках процедуры утверждения учебников в стране. В своём ответе институт указал, что не несет ответственности за пожертвования книг и не ведет их учет.

Кроме того, в ответе отмечается, что упомянутая книга "не была представлена в институт для экспертной оценки в порядке, предусмотренном Законом об учебниках", и что "наличие книги в библиотеке не означает, что она тем самым приобретает статус учебника". "Учитель может выбирать и использовать дополнительную литературу и методические пособия для учителей в целях достижения результатов обучения", – заявляет институт.

Учитель может выбирать и использовать дополнительную литературу в целях достижения результатов обучения

Книги также были переданы в дар школам Республики Сербской в присутствии представителей Педагогического института Республики Сербской и Министерства образования и культуры Республики Сербской.

В Республике Сербской церемония передачи книг в дар проходила в Национальной и университетской библиотеке, при которой с 2012 года действует Российский культурный центр, созданный фондом "Русский мир". Центр располагает почти тысячей наименований книг и мультимедийных материалов, а его основной целью, по официальным данным, является популяризация русского языка.

Согласно сообщению библиотеки о пожертвовании (см. скриншот выше), в настоящее время у фонда "Русский мир" насчитывается 48 таких центров в 33 странах. Сама Национальная библиотека и министерство образования и культуры Республики Сербской не ответили на запрос Радио Свобода о комментарии по поводу российского пожертвования.

"Создание сетей сторонников России"

Александр Майенбергер, автор книги "Фонд „Русский мир“: идеология, цели и сеть", проанализировал деятельность фонда в Австрии и Германии до российского вторжения в Украину в 2022 году. Фонд открывал в этих странах российские центры и кафедры русского языка, а также спонсировал образовательные программы.

"Деятельность фонда не ограничивалась продвижением языка. Его целью было создание долгосрочных сетей сторонников России и формирование положительного образа русской культуры и российского государства", – отмечает исследователь. По его словам, страны Балканского региона, Африки и Азии приобрели большее значение для деятельности "Русского мира" после 2022 года, когда отношения западных стран с Россией оказались на грани разрыва.

"Хотя фонд, как правило, не выступает в качестве прямого пропагандистского канала, его образовательная и культурная деятельность способствует распространению интерпретаций истории и международной политики, которые могут использоваться для оправдания внешней политики России, в том числе нарративов об Украине и Крыме", – говорит Майенбергер.

"Денацификация в культуре"

Именно из-за такого рода деятельности фонд "Русский мир" в 2022 году был включен в санкционный список ЕС. В обосновании указывается, что Российская Федерация использует этот фонд для продвижения своих интересов в других странах. Еще в 2016 году Европейский парламент в своей резолюции назвал "Русский мир" инструментом кремлевской пропаганды. В документе говорится, что Россия использует этот фонд, различные учреждения и СМИ для подрыва демократических ценностей, раскола Европы и распространения дезинформации.

Деятельность фонда не ограничивалась продвижением языка

Идеологический аспект деятельности фонда с 2022 года легко заметить на его сайте. Там, в частности, появляются сообщения о "важнейших событиях недели" в рамках "специальной военной операции" – отчеты об истинных и мнимых успехах России на фронте в Украине. Там же публикуются заявления российских чиновников о необходимости "денацификации" и "демилитаризации" Украины – термины, которые Кремль использует для оправдания агрессивной войны против соседнего государства.

В 2024 году фонд организовал семинар "Денацификация в культуре: практический аспект" для руководителей и сотрудников созданных Россией культурных учреждений в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в частично оккупированных российскими войсками Запорожской и Херсонской областях – регионах Украины, объявленных Россией присоединенными в 2022 году.

Фонд в полном соответствии со своим названием продвигает идею "русского мира". Он заявляет, что "русский мир" состоит не только из русских, но и из иностранных граждан, которые говорят на русском языке, изучают или преподают его, а также из всех тех, кто "искренне интересуется Россией и заботится о её будущем".