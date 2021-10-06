Подкасты "Свободы" теперь доступны для слушателей Spotify в России

Подкасты Радио Свобода стали доступны и для слушателей в российской версии интернет-версии потокового аудио Spotify. Функция подкастов ранее была недоступна для пользователей в России. В начале октября октября услуга появилась в разделе "Поиск".

Подкасты представлены в нескольких категориях — образование, юмор, истории, спорт, развлечения. Spotify – крупнейший в мире стриминговый сервис, который позволяет легально слушать различные аудио. Компания создана в Швеции в 2006 году. На российский рынок Spotify вышел летом 2020 года, но без подкастов. Компания обещала запустить их позднее.

Созданная в 2020 году Студия подкастов Радио Свобода работает с разговорными и новостными проектами на общественно-политическую, культурную, международную, правозащитную, гендерную, молодёжную тематику. Среди наших популярных подкастов - "Цитаты Свободы" с Алей Пономарёвой, "Человек имеет право" Марьяны Торочешниковой и Натальи Джанполадовой, "Музыка на Свободе" с Артемием Троицким, "Вавилон Москва" с Еленой Фанайловой. В этом году вышли подкаст-сериалы "Те, кто не в танке" Полины Галуевой и "После 9/11" Екатерины Голенковой, открылся второй сезон подкаста Владимира Абаринова "Обратный адрес". Полный перечень проектов Студии подкастов Радио Свобода можно найти здесь.

По данным Spotify, в 2021 году число подкастов на платформе превысило два миллиона. Ожидается, что аудитория будет расти во всём мире. Сейчас сервис популярен прежде всего в США и Китае.

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