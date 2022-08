В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить гражданам "недружественных стран" усыновлять и брать под опеку российских сирот. Законопроект расширит действие принятого в 2012 году "закона Димы Яковлева", который ограничил усыновление из-за рубежа - в оппозиционных кругах он известен как "закон подлецов".

Владимир Кара-Мурза

Это расширение "закона подлецов", очередная позорная страница новейшей российской истории.

Действие "закона подлецов" распространялось только на граждан США. Теперь же в списке стран, граждане которых не смогут усыновлять российских сирот, могут оказаться фактически все страны Евросоюза и Восточной Европы, кроме Сербии и Венгрии. Полный список "недружественных стран" сейчас насчитывает 49 государств.

Роман Супер

То есть большинству странам мира вот-вот будет запрещено усыновлять российских сирот.

Подлость совершенно невообразимого уровня. Сатанизм как он есть.

Андрей Пивоваров

В список "недружественных" входят 49 государств, включая весь ЕС, Австралию, Швейцарию, Сингапур, Японию и многие другие.

Зато не входит, например, Иран, Афганистан, Сомали и КНДР.

Станислав Белковский

Русских сирот будут преимущественно усыновлять в Судане, ЦАР и Мали.

Так вскоре появится новый русский А. С. Пушкин. Не говоря уже о Ганнибале с его блеском манёвра средь волжских степей (с). Импортозамещение случится и произойдёт в полной мере.

Дмитрий Колезев

Дети-сироты для Кремля — это ресурс. Как уголь, нефть, газ или уран

Дети-сироты для Кремля — это ресурс. Как уголь, нефть, газ или уран. Русская земля богата и нефтью, и сиротами. В Европе и Америке сирот почему-то урождается меньше. Это их проблема и беда, видимо, считают в Кремле. В лучшие годы Россия их от этой беды выручала, щедро делясь своими сиротами, как и газом. Но раз политическая ситуация изменилась, мы и газовый кран прикрутим, и сирот не отдадим. Пусть они в наших детдомах и интернатах живут. А что конкретному сироте было бы лучше расти в европейской семье, а не в провинциальном российском детском доме — ну, это уж извините. В России судьба каждого должна быть подчинена общему делу. Пострадать за Россию — долг каждого, особенно сироты.

Лиза Нестерова

Закон "Димы Яковлева", вторая серия. Снова берут детей в заложники — самых незащищенных, тех, для кого это последний шанс на семью.

Готовы сгноить в детских домах сколько угодно детей "назло" "недружественным странам". Все эти козлы, чьи дети радостно просаживали напиленные родителями деньги и в Европе и США.

Комментаторы вспоминают, как в 2012 году они протестовали против "закона Димы Яковлева" - безрезультатно.

Рустем Адагамов

В 2012-м был шок, дикое возмущение, я ходил на акции протеста к Думе, в ЖЖ организовывал сбор подписей за аннулирование американских виз депутатам, писал тогда про это каждый день. а сейчас уже всё равно. после того, что случилось в феврале, такие новости не трогают. в фашистском государстве так и должно быть, никак иначе.

Настя Лотарева

У меня есть почти мистическое ощущение, что все вот это дно и хтонь начались с "закона подлецов", принятом в 2012 году. Тогда против проголосовали 7 человек. Вот правда, точка невозврата была.

От всей души пожелаю харассеру Леониду Слуцкому, настоящей коммунистке Нине Останиной и хорошему некогда актеру Дмитрию Певцову оказаться в российском детском доме. Года пребывания, полагаю, хватит.

Алексей Царегородцев

Подлецы нового "созыва" продолжают дело предшественников и сдавливают костлявую руку смерти на беззащитном поколении детей.

Денис Захаров

Это не только сиквел закона Димы Яковлева, но и продолжение общей политики по лишению детей шансов на нормальную жизнь.

Если вы думаете, что на законе подлецов все началось или закончилось, то ошибаетесь - наши *****борцы смогли с тысяч усыновлений в нулевых дойти до сотен в десятых.

Почему это плохо? Например, потому что россияне не очень активно усыновляют детей-инвалидов и старичков старше семи лет. Иностранцы втрое (!!!) активнее в обеих категориях.

Это продолжение общей политики по лишению детей шансов на нормальную жизнь

Во-вторых, в России все очень плохо с законодательством, защищающим детей (хотя 80% всех случаев насилия над детьми происходит именно в семье). Чтобы вы понимали масштабы [кошмара], скажу, что при убийстве собственного ребенка наличие других детей является смягчающим обстоятельством.

Держа это все в уме, мы приходим к предложению госдумовцев. И тут выясняется, что из всего списка активных заграничных усыновителей останутся только Аргентина и Израиль (это где-то 12%). А вот очень недружественная Италия усыновляла 70% и теперь может пойти нахер. Дети тоже могут пойти нахер, потому что не нужно мешаться, когда тебя защищают.

И все это вносит Останина, чей сын сидит за убийство, Слуцкий, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и поклонник Сталина Певцов. Занавес, *****.

Михаил Козырев

Запрет на усыновление сирот в семьи из "недружественных стран". Дима Певцов, инициатор, надеюсь, ты будешь медленно гореть в аду.

Дмитрий Гудков

А вот и новые подлецы подъехали.

Хотелось бы всех поименно назвать:

Леонид Слуцкий (ЛДПР),

Борис Чернышов (ЛДПР),

Дмитрий Певцов ("Новые люди"),

Нина Останина (КПРФ),

Яна Лантратова (СРЗП).

Они внесли в Госдуму законопроект о запрете усыновления детей в недружественные страны. Реинкарнация закона подлецов, против которого тогда нас было 8 депутатов в Госдуме.

Что хочу сказать: поздно спохватились. В подлецы набор окончен, теперь – только в убийцы.

В подлецы набор окончен, теперь – только в убийцы

Подлецы были в десятых, когда в США в ответ на акт Магнитского, названного в честь убитого в тюрьме боровшегося с путинским ворьем адвоката, они запретили усыновлять сирот. Так что нынешняя "инициатива" – это просто бледная копия той. Через которую Путин и показал стране и миру, что либо монархия с целованием депутатами его туфель, либо тюрьма, эмиграция и смерть.

Посмотрим, сколько в Думе приличных людей окажется. Окажется ли?

Спасибо за напоминание, людоеды.

Передача детей из РФ "на воспитание в недружественные страны - это удар по будущему нации", отметили авторы инициативы. "Уже многие годы „коллективный запад“ подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Андрей Мальгин

К сведению идиотов: усыновленные иностранцами российские сироты вовсе не "переданы на воспитание". Все они обрели законных родителей и сами стали гражданами других государств. Забудьте.

Ешкин Крот

Национальным интересам нашей страны мешает, главным образом, одно — откровенные преступники во власти

Кира Ярмыш

Те, кто внес этот законопроект, и те, кто его примет, - враги российского народа.

Инициатор законопроекта Дмитрий Певцов заявил, что Россия живет "в окружении врагов" и должна сама воспитывать своих детей.

Ксения Ларина

Пусть здесь дохнут, на Родине

Ведь молится на каждый угол, поклоны бьет, батюшкам руки целует, всех святых оплакивает , с днём вдв поздравляет, поёт безногим и безруким бойцам патриотические песни, при этом смертельно боится "гомосексуалистов" и требует запретить отдавать русских сирот и инвалидов врагам. Пусть здесь дохнут, на Родине. А Певцов будет махать кадилом над их могилами.

Большинство прокремлевских каналов эту щекотливую тему обошли стороной. Но не только Дмитрий Певцов убежден, что российские сироты обойдутся без иностранных усыновителей.

Мария Баронова

Тема иностранного усыновления сирот — это такая территория, на которой либеральной оппозиции лучше бы промолчать. Но она опять не молчит и высказывается о благословенной Америке, где проблема социальных сирот всё так и не решена, жизнь в самой Америке могла показаться прекрасной лишь в 90х, когда у нас для сирот (да чего там, для любых детей) была если не Румыния, то что-то очень близкое, а проблему foster homes не обсосал к 2022му году только ленивый.

Даже википедия сообщает нам, что:

From August 1999 - August 2019, 9,073,607 American children have been removed from their families and placed in foster homes according to the federal government Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System

Такая там скромная численность социальных сирот.

Но либералам, конечно, виднее, где должны жить российские сироты.

Иностранное усыновление и так де факто уже давно закрыто, а сирот в России очень мало

И самое главное, иностранное усыновление и так де факто уже давно закрыто, а сирот в России очень мало, так как теперь среди обеспеченных горожан принято брать под опеку детей из детского дома. Не говоря уже о том, что и в самих детских домах условия прекрасные.

Этот законопроект — чистый троллинг оппозиционной среды, чтобы еще раз показать народу, как далеки эти самые либералы от народа.

Иностранное усыновление из России действительно сильно сократилось - в том числе из-за еще одного запрета, который начал действовать спустя два года после принятия "закона подлецов".

Лена Климова

Сегодня в Госдуме предложили запретить гражданам "недружественных стран" усыновлять детей-сирот из России. Кого-то это ужаснуло. Кого-то возмутило. А для меня это вообще не новость. У нас с 2014 года действует запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где узаконены однополые браки. Ещё раз, повторю: запрет усыновления детей не однополыми парами, а любыми гражданами стран, где узаконены однополые союзы. На сегодняшний день таких стран то ли 29, то ли 30, точно не скажу. Так что список "недружественных" существует с 2014-го. Только раньше это были государства, которые уважали свободу своих граждан заключить брак с теми, кого они любят, а сейчас это государства, открыто выступающие против кошмара, который творит наша страна. А дети... А что дети? Тех, кто выступает в защиту детей от тлетворного влияния (хоть лесбиянок с геями, хоть бездуховного Запада), реальные дети ничуть не интересуют.

"Прекрасные условия" в российских детских домах тем временем почему-то не помогают выращивать из сирот полноценных членов общества.

Владислав Бачуров

Ежегодно из детских домов России выходит 20 тысяч детей. 40% из них попадают в тюрьму, еще 40% становятся бездомными, 10% кончают жизнь самоубийством. И только 10% реализуют себя - информация фонда "Подари мне крылья".

Авторы некоторых лоялистских телеграм-каналов пишут, что законопроекту не дадут хода.

Темник

Интересно, что авторами инициативы являются депутаты оппозиционных фракций (КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди"). В этом усматривается желание парламентской оппозиции показать вовлечённость во внешнеполитический трек.

Также отметим стремление расширить количество ограничений для недружественных государств.

Далеко не факт, что законопроект двинется дальше. Однако в рамках указанных тенденций появятся и новые инициативы.

Кирилл Шулика

Скорее всего, закон принят не будет. Во-первых, нет отзыва правительства, во-вторых, среди авторов нет единороссов. Однако тут с пропагандой "нетрадиционных отношений" - тему закинули коммунисты, а потом единороссы выкатят закон на принятие. Тут будет так же, но введут, видимо, какие-то исключения из запрета.

Украинские комментаторы тем временем задаются вопросом, что будет с сиротами, которых российские войска вывезли из Украины.