В Госдуму внесли законопроект, запрещающий гражданам "недружественных" стран усыновлять и передавать под опеку российский сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы считают, что передача российских детей на воспитание в "недружественные" страны "не отвечает национальным интересам нашей страны" и наносит "удар по будущему нации". Депутаты ссылались на слова президента России Владимира Путина о том, что национальный интерес - это "сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

В пояснительной записке к документу авторы называют ранее принятый "закон Димы Яковлена" (запрет на усыновление российских сирот гражданами США) верным решением.

"Все дети, которые должны были быть усыновлены «американцами», были устроены в семьи российских граждан. Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой", — пишут депутаты.

Среди авторов законопроекта — председатель комитета по международным делам и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, депутат от фракции "Новые люди" Дмитрий Певцов, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и депутат от партии "Справедливая Россия — За правду" Яна Лантратова.