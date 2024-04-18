Подозреваемого в покушении на экс-офицера СБУ задержали в Бишкеке

Замоскворецкий суд Москвы 18 апреля заключил под стражу Владимира Головченко, обвиняемого в причастности к подрыву автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве.

Как сообщают источники российского государственного агентства ТАСС и независимого издания The Insider, Головченко был задержан на территории Кыргызстана и вывезен в Россию.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что у Головченко есть гражданство Кыргызстана, где живут его родственники, и в этой стране он "пытался скрыться от следствия". Задержать его удалось, по словам собеседника агентства, "благодаря взаимодействию киргизских и российских силовых структур", подробности не приводятся. ТАСС пишет также, что у арестованного есть вид на жительство в Украине.

The Insider со ссылкой на источник в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана сообщает подробности о задержании Головченко. Утверждается, что 13 апреля - на следующий день после подрыва машина Прозорова в Москве - Головченко в Бишкеке "схватили на улице, погрузили в машину и отвезли в аэропорт". По словам источника, материалы дела засекречены. Источник также заявил, что следствием занимается ФСБ, а не киргизские органы безопасности, а об экстрадиции в России ведомства "договаривались по внутренним, партнёрским каналам". Сотрудники силовых ведомств какой страны - Кыргызстана или России - непосредственно задержали Головченко, он не сказал.

Головченко - уже второй задержанный по этому делу. Имя первого не называется.

12 апреля на севере Москвы под автомобилем Прозорова взорвалось неустановленное устройство. Это произошло, когда Прозоров повернул ключ в замке зажигания. Он получил травмы ног, его госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. В ФСБ утверждают, что покушение готовила Служба безопасности Украины, где раньше работал Прозоров.

Бывший офицер работал в СБУ в должности консультанта-эксперта с 1999 года, с мая 2014 года — в центральном аппарате, в штабе антитеррористического центра спецслужбы. В марте 2019 года он выступил на пресс-конференции в Москве, во время которой заявил, что с апреля 2014 года вплоть до своей отставки в 2018 году он сотрудничал с российскими спецслужбами, как он сам утверждал, "добровольно по идеологическим мотивам". В СБУ тогда заявили, что Прозорова уволили из СБУ "за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера".

В 2023 году российские спецслужбы сообщили, что предотвратили покушение на Прозорова, который на тот момент жил в подконтрольном России Бердянске.