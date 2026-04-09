Подозреваемых в убийстве Айшат Баймурадовой объявили в розыск в РФ

В базе розыска МВД России появились данные Карины Иминовой и Саида-Хамзата Байсарова, которых считают причастными к убийству уроженки Чечни Айшат Баймурадовой в Ереване. Об этом сообщила "Кризисная группа СК SOS".

Ни статья, по которой их ищут, ни дата объявления в розыск не указаны. При этом Иминова отдельно числится как пропавшая без вести, что может говорить о параллельных поисках со стороны ее окружения, отметили правозащитники.

Армения объявила подозреваемых в розыск еще в ноябре 2025 года и направила запросы в Интерпол и Россию в декабре, однако к февралю 2026 года ответа из России не поступало.

Баймурадова обратилась за помощью к волонтерам не позднее января 2024 года с жалобами на домашнее насилие. С эвакуацией ей помогали как минимум две независимые кризисные группы, работающие с обращениями от жителей Северного Кавказа, – "СК SOS" и "Марем". Девушка смогла уехать в Армению.

Тело Баймурадовой нашли в квартире в Ереване 19 октября 2025 года. Как установила полиция, ночью, когда было совершено убийство, из этой квартиры выходили два человека – Карина Иминова и уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Он был судим по делу о финансировании терроризма, но в 2019 году с него сняли все обвинения. Оба покинули Армению в тот же день.

Более пяти месяцев тело Айшат Баймурадовой находилось в морге: по законам Армении его могли передать для захоронения только родственникам, однако те не отвечали на запросы. Правоохранительные органы Армении за это время дважды обращались к России, чтобы проинформировать родственников, однако никто из них не явился, чтобы забрать останки. В марте этого года Баймурадову похоронили в Ереване.