Исчезнувший из сирийской тюрьмы проповедник запрещённого в России "Исламского государства" Парвиз Саидрахмонов, подозреваемый в причастности к организации терактов в России, Швеции и Таджикистане, может жить с семьёй в лагере беженцев в Сирии на территории, контролируемой турецкими войсками. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди.

34-летний Саидрахмонов, известный так же под именем Абу Довуд, в начале февраля прошлого года должен был быть экстрадирован из Сирии в Таджикистан, там он содержался в тюрьме в Африне. Прямо перед выдачей он исчез, где он находится было неизвестно. Двое источников сообщили Радио Озоди, что видели его в мужском лагере беженцев в сирийском Джараблусе. Этот город также находится под контролем турецких военных. В этом лагере содержатся и осетинская жена Саидрахмонова, а также четверо его детей от двух жён.

Эту информацию Озоди подтвердил один из родственников Саидрахмонова. По его словам, Довуд не содержится как заключённый, и турецкие власти разрешили ему видеться с его женой. Источник радиостанции в МВД Таджикистана заявил, что турецкая сторона про судьбу подозреваемого в терроризме “ничего внятного” не отвечает.

Правоохранительные органы Таджикистана называют Парвиза Саидрахмонова одним из опаснейших членов ИГИЛ. По запросу России он находится в списке разыскиваемых лиц Интерпола, Москва подозревает его в вербовке членов ИГ, один из которых пытался совершить теракт. По информации властей Швеции, исполнитель теракта в Стокгольме в 2017 году, когда грузовик въехал в толпу на центральной улице, заявил на допросе, что выступления Саидрахмонова повлияли на его решение присоединиться к ИГ.