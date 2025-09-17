Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Подозреваемый в убийстве Кирка: он распространял много ненависти

Тайлер Робинсон на первом слушании по делу об убийству Чарли Кирка, Юта, США, 16 сентября 2025 года
Тайлер Робинсон на первом слушании по делу об убийству Чарли Кирка, Юта, США, 16 сентября 2025 года
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Обвиняемый в убийстве консервативного блогера и активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, объяснил свои действия тем, что, по его словам, Кирк распространял слишком много ненависти.

В Юте состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве Кирка. Робинсону предъявлены обвинения по целому ряду статей: убийство первой степени, применение огнестрельного оружия с причинением тяжкого вреда, воспрепятствование правосудию, давление на свидетелей, а также совершение насильственного преступления в присутствии ребёнка, сообщил окружной прокурор Юты Джефф Грей.

Согласно материалам дела, в разговоре с родителями Робинсон признался, что именно он застрелил Кирка и собирался покончить с собой, чтобы избежать тюрьмы. На вопрос о мотивах он ответил: "Слишком много зла, и этот парень распространяет слишком много ненависти".

В документах также указывается, что сосед Робинсона по комнате и предполагаемый партнёр нашёл записку: "У меня есть возможность убрать Кирка, и я ей воспользуюсь". По словам соседа, Робинсон готовил убийство более недели.

Кроме того, в переписке со своим соседом Робинсон просил удалить сообщения и не сотрудничать с полицией, а также жаловался, что его отец стал убеждённым сторонником президента США Дональда Трампа.

За несколько часов до задержания, как отмечает The Washington Post, Робинсон написал в чате Discord: "Привет, ребята, у меня для вас плохие новости. <...> Это был я вчера в Университете долины Юта. Извините за всё это".

  • 31-летний Чарли Кирк, консервативный блогер и активист, 10 сентября был убит выстрелом в шею. В этот момент Кирк выступал в университете штата Юта. Трамп назвал преступление "чудовищным".
  • Кирк считается одним из тех, кто помог Республиканской партии США и самому Трампу заручиться поддержкой большого количества молодых избирателей на президентских выборах 2024 года.
Учения "Запад 2025"
Embed
Учения "Запад 2025"

No media source currently available

0:00 0:20:09 0:00

Учения "Запад 2025"

Польша стянула военных к границе


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG