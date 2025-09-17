Подозреваемый в убийстве Кирка: он распространял много ненависти

Обвиняемый в убийстве консервативного блогера и активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, объяснил свои действия тем, что, по его словам, Кирк распространял слишком много ненависти.

В Юте состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве Кирка. Робинсону предъявлены обвинения по целому ряду статей: убийство первой степени, применение огнестрельного оружия с причинением тяжкого вреда, воспрепятствование правосудию, давление на свидетелей, а также совершение насильственного преступления в присутствии ребёнка, сообщил окружной прокурор Юты Джефф Грей.

Согласно материалам дела, в разговоре с родителями Робинсон признался, что именно он застрелил Кирка и собирался покончить с собой, чтобы избежать тюрьмы. На вопрос о мотивах он ответил: "Слишком много зла, и этот парень распространяет слишком много ненависти".

В документах также указывается, что сосед Робинсона по комнате и предполагаемый партнёр нашёл записку: "У меня есть возможность убрать Кирка, и я ей воспользуюсь". По словам соседа, Робинсон готовил убийство более недели.

Смотри также Прокурор штата Юта обвинил Тайлера Робинсона в убийстве Чарли Кирка

Кроме того, в переписке со своим соседом Робинсон просил удалить сообщения и не сотрудничать с полицией, а также жаловался, что его отец стал убеждённым сторонником президента США Дональда Трампа.

За несколько часов до задержания, как отмечает The Washington Post, Робинсон написал в чате Discord: "Привет, ребята, у меня для вас плохие новости. <...> Это был я вчера в Университете долины Юта. Извините за всё это".