В Самаре в штаб сторонников Навального внедрился под видом волонтёра подполковник полиции. Для работы под прикрытием ему выдали паспорт на новое имя. Об этом говорится в расследовании проекта "Протокол. Самара".

В материале утверждается, что волонтёра самарского штаба Александра Александрова на самом деле зовут Александр Мелихов. Авторам расследования удалось обнаружить его страницу во "ВКонтакте", а на сайте МВД – отчёт о вручении званий, где Александров сфотографирован в форме незадолго до того, как он пришёл в штаб.

Александров участвовал в митингах и даже задерживался там и возил активистов на своей машине. Она была зарегистрирована на его вторую фамилию. Авторы расследования отмечают, что паспорт на новое имя подполковник получил на следующий день после того, как Алексей Навальный в 2017 году анонсировал всероссийские акции протеста против коррупции с требованием отставки премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Штабы Навального в России признаны властями экстремистской организацией и прекратили работы. Чем сейчас занимается подполковник – неизвестно. Авторы расследования не указали в своём материале, просили ли они о комментарии полицейского. За комментарием к нему обратился интернет-телеканал "Вот Так", редакция не сообщила, удалось ли ей получить ответ.