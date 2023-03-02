Подполковника СБУ заподозрили в оправдании российского вторжения

Подполковник Службы безопасности Украины в Ровненской области заподозрена в оправдании российской агрессии. Ей грозит до 8 лет лишения свободы за высказывания о войне. Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора страны.

Сообщается, что старший офицер проходила службу в СБУ с 1996 года. Она, в частности, заявляла, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию, как настаивают украинские власти, и заявляла, что украинские военные совершают постоянные провокации на востоке страны.

Кроме того, подозреваемая говорила, что Киев должен был предоставить автономию Донецкой и Луганской областям, что могло бы, с её точки зрения, предотвратить войну. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба продолжит “самоочищение” от “агентов Кремля и людей, не верящих в победу Украины.”