Подростка обвинили в терроризме из-за платных реакций в мессенджере

17-летнего жителя города Белово в Кемеровской области обвинили в финансировании экстремизма.

По версии следствия, с ноября по декабрь он ставил платные реакции под постами признанной в России террористической организации в мессенджере.

Издание Ngs42.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что обвиняемый оставлял реакции в канале одного из подразделений ВСУ.

Название организации и мессенджера в официальном сообщении следователей не сообщаются. Функция платных реакций ("звёзд") есть в телеграме (Telegram Stars).

Подростка отправили под домашний арест. По статье обвинения ему грозит от восьми лет лишения свободы.

С начала войны против Украины по статье о финансировании терроризма в России приговорили более 350 человек. Обычно поводом для преследования становились пожертвования ВСУ или подразделениям, которые в России внесены в списки террористических организаций.

Больше новостей Радио Свобода: