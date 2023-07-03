Подростка приговорили к 6 годам за попытку поджога военкомата  

В Ростове-на-Дону суд приговорил к шести годам лишения свободы с пребыванием в воспитательной колонии 17-летнего подростка, признав его виновным в подготовке поджога военкомата.
По данным местных СМИ, обвиняемый, имя которого не раскрывается, в 2022 году приехал в Ростов-на-Дону из Красноярска, после чего стал "сторонником экстремистской организации", какой именно – в следственных материалах не уточняется. Для поджога военкомата он якобы приготовил 13 бутылок с зажигательной смесью, которые, если верить следствию, были найдены у него при обыске.
Сам подросток на суде признал вину, но при этом отказался давать какие-либо показания.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации" противники войны по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о почти сотне таких случаев. При этом в результате поджогов никто не пострадал.
- Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.
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