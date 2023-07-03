Подростка приговорили к 6 годам за попытку поджога военкомата  

В Ростове-на-Дону суд приговорил к шести годам лишения свободы с пребыванием в воспитательной колонии 17-летнего подростка, признав его виновным в подготовке поджога военкомата.

По данным местных СМИ, обвиняемый, имя которого не раскрывается, в 2022 году приехал в Ростов-на-Дону из Красноярска, после чего стал "сторонником экстремистской организации", какой именно – в следственных материалах не уточняется. Для поджога военкомата он якобы приготовил 13 бутылок с зажигательной смесью, которые, если верить следствию, были найдены у него при обыске.

Сам подросток на суде признал вину, но при этом отказался давать какие-либо показания.