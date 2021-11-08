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Подростку, бросавшему снежки в автомобиль ФСБ, грозят реальным сроком

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января 2021 года

Прокуратура обжаловала приговор 17-летнему москвичу Глебу Борисову, признанному ранее виновным в повреждении машины ФСБ на акции в поддержку Алексея Навального в январе. Обвинение требует заменить пятилетний условный срок, назначенный ему судом первой инстанции, на семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии. Об этом со ссылкой на отца подростка сообщает признанный иностранным агентом проект "ОВД-Инфо".

Суд в Москве 1 сентября признал Глеба Борисова виновным в двух эпизодах применения не опасного для жизни или здоровья насилия к сотрудникам правоохранительных органов, а также в умышленном повреждении или уничтожении имущества. Речь идет о повреждении машины ФСБ, которую участники акции 23 января забросали снежками и пинали ногами, а также прыгали на капоте. На суде Борисов признал, что нанес по одному удару ногой двум сотрудникам Росгвардии и забрасывал снежками автомобиль ФСБ. Сотрудники Росгвардии приняли извинения подростка. На момент задержания Борисов был несовершеннолетним.

Кроме условного срока, Борисова тогда приговорили к выплате почти полумиллиона рублей воинской части ФСБ на ремонт автомобиля. Прокуратура изначально добивалась для обвиняемого семи лет колонии. Ожидается, что апелляция по делу Борисова пройдет в Мосгорсуде 11 ноября.

По так называемому делу тиктокеров, возбужденному после повреждения автомобиля ФСБ, проходят ещё два человека – Константин Лакеев и Серафим Кравчук. Лакеев находится в СИЗО, его обвиняют в хулиганстве и порче имущества. Кравчука, который частично признал вину, отпустили под подписку о невыезде.

Нападение на автомобиль с номерами АМР и мигалкой, принадлежащий ФСБ, произошло на Цветном бульваре 23 января во время несогласованных акций протеста. Сообщалось, что водитель пострадал. Следственный комитет возбудил дела о хулиганстве и порче имущества.

  • Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23 и 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек, многим из них назначили административные аресты и штрафы. Кроме того, было заведено не менее 90 уголовных дел.

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