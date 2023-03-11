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Подросток, осуждённый по статье о подготовке теракта, покинул Россию

Ярослав Иноземцев

16-летний Ярослав Иноземцев из Волгограда, ранее осуждённый по обвинению в подготовке к нападению на школу, уехал России. Об этом сообщает телеграм-канал "Дозор в Волгограде". Как уточняет Кавказ.Реалии, уехала и его семья.

Летом 2022 года суд в Ростове-на-Дону постановил направить Иноземцева в "стационар специального типа для принудительных медицинских мер". В январе приговор вступил в силу.

"С момента вступления приговора в силу мера пресечения – запрет определенный действий – перестала действовать, никаких ограничений в отношении Ярослава не было. Поэтому мы совершенно легально покинули страну, ничего не нарушая", – сообщила сайту Кавказ.Реалии мать подростка Юлия Иноземцева. Выехать из России семье помогло волгоградское антивоенное движение "Дозор". Активисты объявили сбор денег на помощь Иноземцеву и его маме, - сообщает "Медиазона".

В видео об отъезде Иноземцев заявил, что дело против него было сфабриковано: "Я был обычным подростком с обычными увлечениями. Сделать меня террористом решили из-за моих антиправительственных и антипутинских постов в соцсетях". Семья подростка заявляла о политическом характере преследования, так как он публиковал в социальных сетях антипутинские посты. Иноземцев подтвердил, что выступает против войны в Украине и против российских властей.

  • Ярослава Иноземцева арестовали в июне 2020 года, когда ему было 14 лет. В ходе обыска силовики изъяли "самодельное взрывное устройство" – петарду, мощности которой, по словам адвоката, хватило бы лишь чтобы взорвать картонную коробку, – и 18 "коктейлей Молотова". По версии следствия, школьник собирался совершить теракт в школе, в которой он учился, планировал убить завуча и одного из учеников. Сам Иноземцев заявлял, что собирался использовать изъятые предметы в развлекательных целях. Спустя полгода статью переквалифицировали на подготовку к теракту.
  • В феврале 2021 года экспертиза Института имени Сербского в Москве признала Иноземцева невменяемым. В апреле его перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. В июне дело было передано в суд, однако суд из-за многочисленных ошибок вернул обвинение в прокуратуру и освободил подростка из-под стражи, назначив ему запрет определенных действий.
  • В конце октября 2021 года суд вновь поместил Иноземцева в СИЗО, в ноябре его перевели в психиатрическую больницу, однако после начала рассмотрения его дела в январе 2022 года суд отпустил подростка домой под запрет определенных действий.
  • Одноклассник и завуч Иноземцева, в планировании убийства которых его первоначально обвиняли, отрицают эти намерения. Так, одноклассник заявил в суде, что не считает себя потерпевшим и не получал угроз от Иноземцева лично. Завуч сообщила, что узнала о предполагавшемся покушении на нее лишь от сотрудников силовых структур.
  • В июле 2022 года Иноземцева признали виновным в покушении на совершение террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение. В январе 2023 года это решение утвердил апелляционный суд.

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