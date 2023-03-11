Подросток, осуждённый по статье о подготовке теракта, покинул Россию

16-летний Ярослав Иноземцев из Волгограда, ранее осуждённый по обвинению в подготовке к нападению на школу, уехал России. Об этом сообщает телеграм-канал "Дозор в Волгограде". Как уточняет Кавказ.Реалии, уехала и его семья.

Летом 2022 года суд в Ростове-на-Дону постановил направить Иноземцева в "стационар специального типа для принудительных медицинских мер". В январе приговор вступил в силу.

"С момента вступления приговора в силу мера пресечения – запрет определенный действий – перестала действовать, никаких ограничений в отношении Ярослава не было. Поэтому мы совершенно легально покинули страну, ничего не нарушая", – сообщила сайту Кавказ.Реалии мать подростка Юлия Иноземцева. Выехать из России семье помогло волгоградское антивоенное движение "Дозор". Активисты объявили сбор денег на помощь Иноземцеву и его маме, - сообщает "Медиазона".

В видео об отъезде Иноземцев заявил, что дело против него было сфабриковано: "Я был обычным подростком с обычными увлечениями. Сделать меня террористом решили из-за моих антиправительственных и антипутинских постов в соцсетях". Семья подростка заявляла о политическом характере преследования, так как он публиковал в социальных сетях антипутинские посты. Иноземцев подтвердил, что выступает против войны в Украине и против российских властей.