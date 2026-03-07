Ссылки для упрощенного доступа

Подросток устроил взрыв в подмосковном банке

Последствия взрыва в банке, Путилково, Московская область, 7 марта 2026 года
Последствия взрыва в банке, Путилково, Московская область, 7 марта 2026 года

В подмосковном посёлке Путилково произошёл взрыв отделении банка ВТБ на первом этаже жилого дома. По данным телеграм-каналов "База", Mash и "Осторожно, новости", подорван банкомат.

В банке повреждено остекление и выбиты двери, частично разрушено помещение.

По информации прокуратуры Московской области, 16-летний подросток принёс в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. Очевидцы рассказали, что подозреваемый забежал в здание незадолго до взрыва.

По данным Shot, школьник пытался поджечь банкомат по указанию телефонных мошенников. Начавшийся небольшой пожар потушили прохожие.

Подросток задержан, пострадавших, по предварительным данным, нет.

