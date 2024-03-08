Подругу Седы Сулеймановой задержали во время пикета

Подругу похищенной уроженки Чечни Седы Сулеймановой Лену Патяеву задержали во время одиночного пикета у здания прокуратуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщает SOTA.
Патяева вышла на пикет с требованием предоставить информацию о Седе Сулеймановой, похищенной в прошлом году в Санкт-Петербурге и вывезенной в Чечню. Ранее правозащитники заявляли, что ее могли убить родственники. Патяева также прошла по улицам города, рассказывая прохожим о ситуации вокруг Сулеймановой.
Сулейманова уехала из Чечни, опасаясь убийства по мотивам "чести". В августе 2023 года при поддержке сотрудников правоохранительных органов из республики ее похитили из квартиры в Санкт-Петербурге и увезли в Грозный.
В сентябре уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой, на этой записи она не говорит ни слова; с тех пор новой информации о девушке не поступало.
- Жених Сулеймановой, Станислав Кудрявцев, ранее принял ислам, пытаясь добиться гарантий безопасности для поездки в Чечню и встречи с невестой. Эти попытки не увенчались успехом.
- 1 февраля подруга похищенной уроженки Чечни Лена Патяева провела у прокуратуры Петербурга пикет с плакатом "Жива ли Седа Сулейманова? Её никто не видел 150 дней". Активистку задержали и доставили в полицию, на нее составили административный протокол. В интервью сайту Кавказ.Реалии Патяева рассказала о жизни Сулеймановой в Санкт-Петербурге после побега от семьи.
- Бежавшие от насилия на Северном Кавказе часто сталкиваются с преследованиями со стороны родственников. Сотрудники правоохранительных органов задерживают их – поводом обычно становятся заведомо ложные обвинения в преступлениях, после чего родственники силой вывозят их обратно.
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