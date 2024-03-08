Подругу Седы Сулеймановой задержали во время пикета

Подругу похищенной уроженки Чечни Седы Сулеймановой Лену Патяеву задержали во время одиночного пикета у здания прокуратуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщает SOTA.

Патяева вышла на пикет с требованием предоставить информацию о Седе Сулеймановой, похищенной в прошлом году в Санкт-Петербурге и вывезенной в Чечню. Ранее правозащитники заявляли, что ее могли убить родственники. Патяева также прошла по улицам города, рассказывая прохожим о ситуации вокруг Сулеймановой.

Сулейманова уехала из Чечни, опасаясь убийства по мотивам "чести". В августе 2023 года при поддержке сотрудников правоохранительных органов из республики ее похитили из квартиры в Санкт-Петербурге и увезли в Грозный.

В сентябре уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой, на этой записи она не говорит ни слова; с тех пор новой информации о девушке не поступало.