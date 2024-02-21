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Подтверждена гибель более 45 тысяч российских военных в Украине

Журналисты установили имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтеров.

Две трети всех установленных погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией: добровольцы, мобилизованные, бывшие заключенные и "новобранцы" из так называемых частных военных компаний. Из 5406 погибших мобилизованных 80 процентов погибли за второй год войны.

По абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область.

Всего за 2023 год журналисты установили имена 27 906 погибших российских военных, что на 57 процентов больше, чем подтвержденные потери за первый год полномасштабного вторжения в Украину.

С октября 2023 года по февраль 2024 года – в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области – исследователи подтвердили гибель 6614 российских военных.

Журналисты ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть как минимум в два раза выше.

  • Москва и Киев не раскрывают потери в войне в Украине, рассказывая лишь о потерях противника. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать неудачи, исследование Би-би-си и "Медиазоны" – одна из важнейших независимых оценок числа погибших.

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Смерть Навального в колонии
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Смерть Навального в колонии

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Смерть Навального в колонии

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