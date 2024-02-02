Подтверждена гибель почти 43,5 тысяч российских военных в Украине

На 2 февраля известны имена 43 460 российских военных, погибших на войне в Украине. Потери подсчитали "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров.

Среди погибших 8099 – это бывшие заключенные, завербованные на войну в колоних, 5216 человек – это мобилизованные.

За последние две недели в список погибших были добавлены 1176 имен, 15 из них – в звании от подполковника и выше.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, а также в Бурятию.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть как минимум в два раза выше.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что с начала войны погибли или были ранены 315 тысяч российских военных. Журналисты считают, что оценка Бернса близка к реальности.