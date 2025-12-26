Подтверждены имена более 158 тысяч погибших российских военных

Журналисты установили имена 158 143 российских военных, погибших с начала российского вторжения в Украину. Подсчет потерь ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтеров.

55 процентов всех погибших – это добровольцы, мобилизованные и осужденные, уехавшие на войну из исправительных колоний. Больше всего погибших по-прежнему среди добровольцев – 51 538 человек.

Согласно данным, с начала войны Россия потеряла убитыми более 6278 офицеров, из них 77 процентов – это командиры младшего звена.

По абсолютному числу установленных погибших по-прежнему лидируют Башкортостан и Татарстан.

Исследователи отмечают, что для подведения итогов потерь в 2025 году потребуется еще несколько месяцев, но этот год может стать самым кровопролитным для российской армии.

Журналисты ведут списки погибших, ориентируясь на сообщения из открытых источников: СМИ, заявления местных администраций, посты родственников в соцсетях и данные с кладбищ. По оценкам исследователей, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 243 300 до 351 400 человек.