Подтверждены имена более 158 тысяч погибших российских военных

Журналисты установили имена 158 143 российских военных, погибших с начала российского вторжения в Украину. Подсчет потерь ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтеров.
55 процентов всех погибших – это добровольцы, мобилизованные и осужденные, уехавшие на войну из исправительных колоний. Больше всего погибших по-прежнему среди добровольцев – 51 538 человек.
Согласно данным, с начала войны Россия потеряла убитыми более 6278 офицеров, из них 77 процентов – это командиры младшего звена.
По абсолютному числу установленных погибших по-прежнему лидируют Башкортостан и Татарстан.
Исследователи отмечают, что для подведения итогов потерь в 2025 году потребуется еще несколько месяцев, но этот год может стать самым кровопролитным для российской армии.
Журналисты ведут списки погибших, ориентируясь на сообщения из открытых источников: СМИ, заявления местных администраций, посты родственников в соцсетях и данные с кладбищ. По оценкам исследователей, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 243 300 до 351 400 человек.
- Москва и Киев не раскрывают потери в войне в Украине, рассказывая лишь о потерях противника. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать неудачи, исследование Би-би-си и "Медиазоны" – одна из важнейших независимых оценок числа погибших.