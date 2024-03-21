Поэта Александра Бывшева приговорили к семи годам колонии

В Москве военный суд приговорил поэта Александра Бывшева к семи годам лишения свободы, признав его виновным в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.
Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", поводом для возбуждения уголовного дела о призывах к терроризму стало антивоенное стихотворение Бывшего, которое заканчивается строчкой "где русский твой Штауффенберг?".
По версии следствия, упоминая в стихах имя полковника вермахта Клауса Шенка фон Штауффенберга, участника неудавшегося покушения на Гитлера летом 1944 года, автор призвал к убийству президента России Владимира Путина.
- Александр Бывшев - уроженец Орловской области, долгое время работавший учителем в школе. Начиная с 2015 года, его неоднократно арестовывали и приговаривали к обязательным работам за публикацию "антироссийских стихотворений" и поддержку Украины в соцсетях.
Форум