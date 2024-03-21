Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Поэта Александра Бывшева приговорили к семи годам колонии

Александр Бывшев
Александр Бывшев

В Москве военный суд приговорил поэта Александра Бывшева к семи годам лишения свободы, признав его виновным в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", поводом для возбуждения уголовного дела о призывах к терроризму стало антивоенное стихотворение Бывшего, которое заканчивается строчкой "где русский твой Штауффенберг?".

По версии следствия, упоминая в стихах имя полковника вермахта Клауса Шенка фон Штауффенберга, участника неудавшегося покушения на Гитлера летом 1944 года, автор призвал к убийству президента России Владимира Путина.

  • Александр Бывшев - уроженец Орловской области, долгое время работавший учителем в школе. Начиная с 2015 года, его неоднократно арестовывали и приговаривали к обязательным работам за публикацию "антироссийских стихотворений" и поддержку Украины в соцсетях.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG