Поэта Александра Бывшева приговорили к семи годам колонии

В Москве военный суд приговорил поэта Александра Бывшева к семи годам лишения свободы, признав его виновным в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", поводом для возбуждения уголовного дела о призывах к терроризму стало антивоенное стихотворение Бывшего, которое заканчивается строчкой "где русский твой Штауффенберг?".

По версии следствия, упоминая в стихах имя полковника вермахта Клауса Шенка фон Штауффенберга, участника неудавшегося покушения на Гитлера летом 1944 года, автор призвал к убийству президента России Владимира Путина.