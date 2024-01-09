Поэта Льва Рубинштейна сбила машина. Он в реанимации

Поэта Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили его друзья и знакомые.

Поэт и журналист Игорь Иртеньев написал в фейсбуке днём 8 января, что Рубинштейна госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где прооперировали.

Об этом же написали журналистка Маша Слоним и Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.

По информации телеканала "Дождь", у Рубинштейна множественные переломы и черепно-мозговая травма. По словам Слоним, после операции Рубинштейна погрузили в лечебный сон. Более подробных деталей о состоянии здоровья поэта пока нет.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он - один из основателей московского концептуализма и лауреат премии "НОС". Поэт получил её в 2012 году за книгу "Знаки внимания". Отличительной чертой его творчества являются стихи на карточках.

Свои первые произведения поэт опубликовал на Западе, в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1989-х годов.