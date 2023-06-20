Поэтессу Веру Полозкову просят проверить на пропаганду терроризма

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить поэтессу Веру Полозкову на предмет оправдания и пропаганды терроризма. Копию заявления депутат опубликовала в телеграм-канале.

Поводом для обращения послужило высказывание Полозковой о покушении на писателя Захара Прилепина в интервью, которое вышло на телеканале "Дождь" 19 июня. В нём журналист Михаил Козырев спросил Полозкову, выпила ли она шампанское, как и обещала в одном из постов в 2017 году, узнав о том, что взорвали автомобиль Прилепина. Полозкова ответила на это словами "максимум пиво", а затем добавила, что не испытывает злорадства по поводу покушения, не желает никому смерти и назвала произошедшее ужасом.

Ямпольская в обращении в Генпрокуратуру назвала комментарии Полозковой "абсолютно неприемлемыми и аморальными" и содержащими, как утверждает депутат, признаки оправдания террористического акта. Она попросила оценить высказывания Полозковой "на предмет наличия состава уголовного преступления".

Ранее Лига безопасного интернета пообещала проверить высказывания Полозковой в интервью Юрию Дудю по статье о дискредитации армии. Дудь спрашивал Полозкову об "Аллее ангелов" в Донецке — памятнике с именами погибших в ходе войны детей. Она ответила, что войны бы не было, если бы в Донецк не "вторглись с полусумасшедшими людьми и бандитами".