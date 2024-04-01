Поезд врезался в автобус в Ярославской области. Погибли 8 человек

Восемь человек, по данным МЧС России, погибли после того, как скорый поезд врезался в рейсовый автобус на железнодорожном переезде в Ярославской области.

По предварительным данным МЧС, погибли все, кто был в автобусе. Издание "База", однако, пишет, что двое пассажиров остались живы, хотя и получили травмы. По данным "Базы", пострадал также машинист поезда.

Столкновение произошло в селе Берендеево. Сообщается, что переезд был регулируемым, то есть был снабжён шлагбаумом.

Выезд автобуса на пути перед приближающимся поездом стал причиной катастрофы в Ярославской области, сообщила Северная железная дорога. Почему автобус выехал на пути и сработала ли сигнализация, неясно. Как утверждает "База" со ссылкой на выживших пассажиров, автобус на переезде неожиданно заглох. Машинист поезда, как утверждается, видел его и подал два звуковых сигнала, но успеть остановить поезд, вероятно, не мог.

По данным телеграм-канала "112", в автобус врезался поезд Архангельск-Москва. Другие подробности пока не известны.