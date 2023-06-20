Погибший в Украине генерал-майор Горячев похоронен в Петербурге

Начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева, погибшего, предположительно, в Запорожской области Украины, похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".
Издание публикует фотографии с кладбища, а также кадры с катафалком и почётным караулом на церемонии прощания, состоявшейся в воскресенье, 18 июня, в "Доме офицеров" на Литейном проспекте.
На табличке с кладбища видны даты рождения и смерти Горячева - 22.10.1970 – 12.06.2023.
О гибели генерала Горячева написал вечером 12 июня российский провоенный блогер Юрий Котенок. "В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев", – сообщил Котенок, отметив, что это произошло 12 июня во время боёв в Запорожской области на так называемом Времьевском выступе. Там украинские силы на тот момент перешли в наступление и заняли несколько населённых пунктов.
Гибель Сергея Горячева также подтвердил представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он написал в телеграме, что в лице Горячева армия "потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников".
В Кремле и Минобороны России гибель генерала не комментировали.
- Горячев был командиром 201-й российской базы в Таджикистане, в начале российского вторжения в Украину Горячев был командиром 5-й отдельной танковой бригады, а по ходу войны дослужился до должности начальника штаба армии. Звание генерал-майора он получил недавно.
- По данным "Важных историй", Сергей Горячев стал десятым российским генералом, погибшим в ходе полномасштабного вторжения в Украину. В списке подтверждённых по публичным источникам потерь, который ведут "Медиазона" и Би-би-си, генералов пятеро, один из них был в отставке и, предположительно, служил пилотом в ЧВК "Вагнер".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.