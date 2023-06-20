Погибший в Украине генерал-майор Горячев похоронен в Петербурге

Начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева, погибшего, предположительно, в Запорожской области Украины, похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".

Издание публикует фотографии с кладбища, а также кадры с катафалком и почётным караулом на церемонии прощания, состоявшейся в воскресенье, 18 июня, в "Доме офицеров" на Литейном проспекте.

На табличке с кладбища видны даты рождения и смерти Горячева - 22.10.1970 – 12.06.2023.

О гибели генерала Горячева написал вечером 12 июня российский провоенный блогер Юрий Котенок. "В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев", – сообщил Котенок, отметив, что это произошло 12 июня во время боёв в Запорожской области на так называемом Времьевском выступе. Там украинские силы на тот момент перешли в наступление и заняли несколько населённых пунктов.

Гибель Сергея Горячева также подтвердил представитель назначенной Россией администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он написал в телеграме, что в лице Горячева армия "потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников".

В Кремле и Минобороны России гибель генерала не комментировали.