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Погранкомитет Беларуси сообщил о польском солдате-перебежчике

Пограничный комитет Беларуси заявил, что 16 декабря белорусско-польскую границу пересёк польский военнослужащий и попросил в Беларуси политического убежища.

Как говорится в заявлении комитета, перебежчика зовут Эмиль Чечка. Он заявил белорусским пограничникам, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии, части которой были переброшены на границу в связи с наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока, которые через Беларусь пытаются проникнуть в Польшу. Чечка, как утверждается, заявил, что не согласен с политикой польских властей и с "негуманным обращением с мигрантами". Сообщается, что границу военный перешёл без оружия.

Опубликованы также фотографии предполагаемого перебежчика, их источник неясен. В соцсетях есть страницы, ведущиеся от имени Эмиля Чечки, они содержат фото похожего человека.

Государственное телевидение Беларуси опубликовало фрагменты интервью с человеком, который представился польским военным.

Командование воинской части, о которой говорится в сообщении белорусского ведомства, подтвердило пропажу одного из военнослужащих. Сообщается, что его поиски продолжаются, польская сторона пока не может подтвердить, что он действительно пересёк границу с Беларусью.

  • Польша и другие страны ЕС обвиняют власти Беларуси в том, что они искусственно создали миграционный кризис, заманивая жителей стран Ближнего Востока в страну и помогая им достичь границы. Польские пограничники и военные не пускают мигрантов через границу. Правозащитные организации критикуют как режим Александра Лукашенко, так и власти Польши, утверждая, что они нарушают права мигрантов.

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