Погром в Дагестане. Горькая правда Залужного. Шоу-бизнес на службе Кремля | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 44-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с докторантом Карлова университета Бахрузом Самадовым, лидером группы «Ногу Свело!» Максимом Покровским, директором центра «Петербургская Иудаика» Валерием Дымшицом и украинским политологом Олегом Саакяном.