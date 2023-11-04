Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

Погром в Дагестане. Горькая правда Залужного. Шоу-бизнес на службе Кремля | Грани времени с Мумином Шакировым

Погром в Дагестане. Горькая правда Залужного. Шоу-бизнес на службе Кремля | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Погром в Дагестане. Горькая правда Залужного. Шоу-бизнес на службе Кремля | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:53:47 0:00
Скачать медиафайл

Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Что подогревает современный кавказский антисемитизм? Кто запустил «черного лебедя» из Дагестана? Почему Путин поставил на ХАМАС и арабов Палестины, а не на Израиль, где проживают больше миллиона выходцев из бывшего СССР?

• Горькая правда Залужного и что задумал Арестович? Россия переходит в наступление: грозит ли «котел» украинской армии под Авдеевкой? Почему так резко меняется риторика по отношению к Киеву на Западе?

• Покаяние и публичная поддержка войны в Украины обратный билет в российский шоу-бизнес и кинематограф. Как Кремль «ломает» артистов, выступивших против «СВО» после 24 февраля 2022 года? На какие компромиссы идут рокеры и поп-музыканты, чтобы сохранить работу?

Итоги 44-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с докторантом Карлова университета Бахрузом Самадовым, лидером группы «Ногу Свело!» Максимом Покровским, директором центра «Петербургская Иудаика» Валерием Дымшицом и украинским политологом Олегом Саакяном.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG