Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Атлас Мира
Подписаться
Атлас Мира

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox YouTube Подписаться

Погромы и террор

Погромы и террор
Embed
Погромы и террор

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

На Западном берегу реки Иордан палестинские боевики все чаще атакуют и убивают израильтян. Радикальные еврейские поселенцы в ответ нападают на палестинские деревни. Насколько происходящее связано с решением израильского правительства продолжить строительство домов на палестинских территориях?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG