На Западном берегу реки Иордан палестинские боевики все чаще атакуют и убивают израильтян. Радикальные еврейские поселенцы в ответ нападают на палестинские деревни. Насколько происходящее связано с решением израильского правительства продолжить строительство домов на палестинских территориях?