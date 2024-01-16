Похищенные в Израиле картины Пикассо и Шагала найдены в Бельгии

Бельгийская полиция обнаружила в Антверпене похищенные полотна Пикассо и Шагала. По заявлению официальных представителей городских властей, картины были спрятаны в одном из городских подвалов и сохранились в "хорошем состоянии".

Картины Пабло Пикассо "Голова" и Марка Шагала "Молящийся человек" были похищены из художественной коллекции в Тель-Авиве в 2010 году, их общая стоимость оценивается в 900 000 долларов.

В день исчезновения картин пропали и ювелирные драгоценности на сумму 680 000 долларов.

К настоящему времени обнаружены только картины.

Полиция Антверпена начала поиск картин и расследование после получения сведений от информатора о том, что бельгийский подданный предлагает на продажу обе картины.

Городская прокуратура объявила о задержании главного подозреваемого.