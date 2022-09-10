Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в понедельник 19 сентября. Официальная церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщил в субботу Букингемский дворец.

Гроб с телом королевы в воскресенье будет перевезён из шотландского замка Балморал, где она умерла 8 сентября, в Эдинбург. В соборе святого Эгидия 12 сентября состоится поминальная служба с участием нового короля Карла III и членов королевской семьи, в течение суток жители Шотландии смогут попрощаться с королевой, гроб с телом которой установят в соборе. Вечером 13 сентября его на самолёте перевезут в Лондон. 14 сентября его перевезут из Букингемского дворца в Вестминстерский, где в течение четырёх дней будет организовано прощание с королевой. 19 сентября пройдут государственные похороны - первые в Британии со времён кончины Уинстона Черчилля в 1965 году.

После завершения прощания в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет перевезёт в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена.

Ожидается, что на похороны королевы приедут лидеры многих государств мира. О своём намерении приехать в Лондон, в частности, заявили президент США Джо Байден и японский император Нарухито. Президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, не планирует поездку, кто будет представлять Россию, пока неясно.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Её старший сын провозглашён новым королём Великобритании под именем Карл III.

73-летний Карл III стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его старший сын Уильям стал принцем Уэльским. Этот титул получает наследник британского престола.

В субботу Уильям с супругой Кейт вместе с его братом, принцем Гарри, и его женой Меган Маркл пообщались с людьми, которые пришли возложить цветы в память о королеве у ворот Виндзорского замка. Двое братьев, внуков королевы, впервые за несколько лет вместе появились на публике. Пресса сообщала о напряжённых отношениях между ними. Гарри несколько лет назад уехал в Соединённые Штаты, на родину жены, супруги отказались от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи; при этом Гарри сохранил титул герцога Суссекского.

Среди тех, кто направил приветствие новому королю Великобритании по случаю восшествия на престол, российский президент Владимир Путин, сообщает "Интерфакс". За последние годы уровень отношений между Москвой и Лондоном постоянно и заметно снижался. Британия входит в число западных стран, которые ввели несколько пакетов жёстких санкций против России за её неспровоцированное военное вторжение в Украину.