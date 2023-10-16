Покинувшие Россию адвокаты могут лишиться статуса

Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на предложенную правительством поправку в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре".

Законопроект был разработан министерством юстиции совместно с Федеральной палатой адвокатов (ФПА) и в феврале 2023 года внесен в Государственную думу.

Поправка предполагает, что "статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии", если адвокат без уважительной причины не появлялись в России более одного года или решил постоянно проживать в другой стране.

Исключения собираются сделать для выезда на лечение или на обучение, а также для сопровождения членов семьи, направленных для работы органами государственной власти или российскими организациями.

Авторы документа утверждают, что "есть случаи, когда российские адвокаты выехали на продолжительное время либо уехали на постоянное место жительства в иностранные юрисдикции, в том числе в недружественные России государства, и продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры".

Опрошенные "Коммерсантом" члены адвокатского сообщества считают, что такая поправка, если её примут, будет применяться для давления на адвокатов, которые из-за рубежа продолжают добросовестно работать в российской юрисдикции. Они также отметили, что речь идет об ограничении прав адвокатов, в том числе права на труд и на свободу передвижения.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин, в свою очередь, подчеркнул, что, если поправка и будет принята, решение о прекращении статуса адвоката останется за советом адвокатской палаты.