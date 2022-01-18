Политэмигрант "распял" себя на заборе посольства России в Гааге

Активист из Челябинска Александр Кашеваров, который в прошлом году уехал из России и обратился за политическим убежищем в Нидерландах, устроил у российского посольства в Гааге перформанс в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключённых.

Он надел на себя тогу, венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в позе распятия. Фотографии опубликовало движение "Весна", координатором которого является Кашеваров.

"Акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального. Ровно год назад после прилёта в Москву Алексей был задержан, а после осужден на 2,5 года. Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране", - сообщили в движении "Весна". Акции в поддержку Навального прошли 16 и 17 января в десятках городов мира. В России сторонники Навального к акциям не призывали.

Александр Кашеваров уехал из России, ещё будучи школьником, после того как стал подозреваемым по так называемой дадинской статье уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Свою историю он рассказал в интервью Радио Свобода: