Политическая масть. Андрей Пивоваров – о жителях тюрем

Для администрации СИЗО или лагеря идеальный осужденный – это ни во что не верующий уголовный элемент без поддержки с воли, как следствие, без прав, боящийся жаловаться. Таким проще управлять, в случае чего можно припугнуть, и вероятность того, что он будет сопротивляться, невысока – опереться-то ему не на кого. Наоборот, самые неудобные зэки – это те, кто имеют свою позицию и отстаивают её. Реже юридически, чаще на понятном уровне.



В советские времена отправлять в тюрьму за инакомыслие было обычным делом. Кремль, которым сейчас руководят выходцы из КГБ, быстро вернул нас к советским реалиям. "Политических" в тюрьмах и лагерях содержалось много, хотя они не были однородны: и столичные диссиденты-антисоветчики, и отказники, прибалтийские и украинские "националисты", религиозные деятели. Бывали прецеденты, когда даже марксисты-ленинцы, считавшиеся в СССР "неверно идущими к коммунизму", отправлялись в тюрьмы. Всех этих людей объединяло противодействие советскому строю, и потому, несмотря на порой серьёзные политические разногласия между собой, в рамках тюремной системы они держались вместе. Прочитайте воспоминания советских политзаключенных – Владимира Буковского, Александра Подрабинека, Натана Щаранского. Вы удивитесь, до какой степени они актуальны. Кстати, все эти достойные произведения порекомендовал мне Владимир Кара-Мурза, который сейчас сам находится под арестом и которому за антивоенную позицию собираются "впаять" чуть ли не десяток лет колонии.



В наши времена политзэков за решёткой пока не так много, чтобы они сформировали устойчивую группу или, как тут принято говорить, "масть". На начало 2022 года в России было чуть меньше полумиллиона заключенных, из них преследуемых чисто по политическим мотивам всего около 100 человек. Это именно те, кто находится под арестом. В целом в России, по данным запрещённого и закрытого властями "Мемориала", больше тысячи политзэков. Из них около 400 человек состоят в так называемом "религиозном" списке. С введением новых и новых репрессивных статей Уголовного кодекса это число будет расти, всё больше несогласных будут отправлять в тюрьмы. И появление "масти" политических – возможно, не за горами.

Ярким примером "неудобных" для тюремной системы людей я бы назвал мусульман. После признания нескольких исламских организаций экстремистскими и террористическими в местах заключения образовалась так называемая зеленая масть, или каста. Информация об этих людях нечасто попадает в новости, однако поток таких зэков, особенно с Кавказа, из аннексированного Крыма и из районов юга России растёт и растёт. Люди они серьёзные и поддерживают друг друга.



Не придём ли мы от нынешних чисел, от сравнимой с поздним СССР статистикой к сталинским практикам, когда за решёткой сидели миллионы ни в чём не повинных?

Система ФСИН ставит всех "политических" на особый контроль, старается изолировать их друг от друга, но эти люди пользуются поддержкой, влиянием среди сокамерников и готовы отстаивать свои права. У людей в погонах вызывает тревогу то, что каждый из них, оказавшись в новой среде, пропагандирует свои убеждения. Посадив одного такого в 20-местную камеру, есть риск получить через месяц 10–15 новых гражданских активистов. Отношение к "политическим" в тюремном мире – и в советское время, и сейчас, – остаётся уважительным. Люди, выступающие против системы, за "людское", априори являются порядочными. Их умение и готовность в том числе и юридически бороться против нарушения прав заключённых и условий их содержания, огласка в СМИ протестных акций – всё это неминуемо вызывает симпатию у тех, кто обычно на политику внимания не обращал.



Думаю, мало кто задумывается, что в тюрьмах вскоре окажется ещё одна категория условно политических заключённых, которые хлынут с "новых территорий". Пока не слишком громко звучит вопрос "А что будет с ними дальше?". Если, как предлагают некоторые, всех посадить, то сколько украинцев попадёт в тюрьмы? На мой взгляд, есть высокая вероятность того, что "украинский вопрос" скоро встанет и в тюрьмах.



Наша власть с ностальгией вспоминает времена СССР и вовсю его реставрирует. Значит, не за горами по-настоящему массовые репрессии против инакомыслящих. Кремль тянет нас в прошлое. Не придём ли мы от нынешних чисел, от сравнимой с поздним СССР статистикой к сталинским практикам, когда за решёткой сидели миллионы ни в чём не повинных? Под каток попадут не только те, кто шёл на выборы и организовывал протесты, но и те, кто возмутятся росту цен и новой бедности, те, кто, возможно, ещё вчера искренне поддерживал власть. Такая система подавления обречена на поражение. Надеюсь, мой прогноз окажется ошибочным, что никакой новой "политической масти" в наших тюрьмах не появлялось. Но у кагэбэшников пока есть власть, есть у них и свои планы.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, обвиняется властями в руководстве нежелательной организацией. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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