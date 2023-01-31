"Политический онанизм". Рунет о "советских" переименованиях

В России готовятся отмечать 80-летие победы в Сталинградской битве. В Волгоград по традиции должен приехать лично Путин.

Иван Курилла:

Пишут вот, что анонсировали приезд Путина в Волгоград. Да не просто приезд - а на пять дней, с 30 января по 5 февраля. Такого, по-моему, никогда не было.

Может, конечно, это дезинформация, - но у Путина и правда есть суеверие, связанное с Волгоградом: он туда ездит каждый раз перед серьезным решением. Раньше это были выборы (Путин приезжал в Волгоград в год всех своих решающих выборов, начиная с 2000 года). В Волгограде же он объявил о создании ОНФ. Словом, "как же побеждать без Сталинграда?"

Кстати, есть вероятность, что в этот приезд он объявит о переименовании города, - но вовсе не обязательно (хотя ситуация похожа на ту, которую я прогнозировал как способствующую такому решению: других способов отвлечь внимание населения от более важных провалов не остается).

В любом случае, пятидневный визит в "место силы" Путина - кризис, и, вероятно, предвестие каких-то рискованных шагов, о которых еще не объявлено.

Официально новость о пятидневном визите уже опровергнута Песковым, Путин должен приехать в Волгоград только на день. Но разговоры о возможном переименовании продолжаются.

Лев Шлосберг:

Общество накануне 80-летия Сталинградской битвы загружают разговорами о переименовании Волгограда в Сталинград, аккурат накануне визита Путина. Инициативы, продвигающие Сталина и сталинизм, идут за Путиным буквально по пятам. Или даже впереди Путина. Это не случайно, конечно. Насколько далеко зайдут?

Олег Кашин:

На парижское метро ссылаться уже не получится — где он тот Париж, да и лучше французам (которым сейчас по телевизору грозят ядерным ударом) о таких вещах лишний раз не напоминать, а то они и свое метро переименуют, скажем, в честь батальона «Азов», с них станется. Сама реабилитация Сталина – людей, готовых протестовать против нее вслух, в системном поле не осталось, скандалить некому. Великая отечественная война – ну да, переименование города органично встанет в один ряд с другими эпизодами нынешней победоцентричной политики памяти российского государства где-то между георгиевскими ленточками и кинофильмами эпохи Мединского – это уже не советская история, это история путинской России, даже персональная биография Путина. Всемирная узнаваемость имени в нынешнем контексте – не более чем дразнилка для бывших западных партнеров, боевая слава восьмидесятилетней давности – утилитарный политработнический инструмент для украинской войны. Будучи помещенным на карту России 2023 года, Сталинград теряет все свое грозное историческое обаяние – это уже не Сталинград Гроссмана и Виктора Некрасова, это Сталинград Владимира Соловьева и Семена Пегова. Сталинград, не вызывающий ни восхищения, ни уважения. Сталинград, который после Путина не жалко будет стереть с карты России – уже навсегда.

Действительно, с темой возможного переименования Волгограда перекликается свежая новость из оккупированного Мелитополя, где десяткам улиц вернули "исторические" (а точнее сказать – советские) названия.

Борис Овчинников:

В Мелитополе оккупационные власти устроили массовое возвращение "исторических", то есть советских названий. Под раздачу попали Соборная площадь, Ярослав Мудрый, казненный поляками соратник Богдана Хмельницкого Иван Богун, Ялта, университет и казаки, режиссеры Довженко и Чухрай, художник Тышлер, герои Великой Отечественной генерал Петров, Султан Амет-Хана, Кравец и Батракова, легендарный черешневод Оратовский, местный поэт (русскоязычный) Александр Фесюк, лауреат всех советских регалий (4 ордена Ленина!) академик Патон, а заодно с ним и академик Королев

Все это заменено на стандартный совковый набор названий - разбавленный местным уроженцем Судоплатовым. Наглядная иллюстрация маразматичности и бессмысленности путинской войны

Дмитрий Аграновский:

Отличные новости! В Мелитополе возвращают исторические названия улиц! Под зубовный скрежет власовской сволочи и врагов России.

Екатерина Винокурова:

Скажите мне, что они не всерьез переименовывают улицы в унылую советскую фигню (я бы больше сказала, но не ругаюсь матом письменно).

Коминтерна! Куйбышева! Урицкого!

2023 год, алле, вы с какой планеты?

Дмитрий Ольшанский:

Это – фантастический позор, стыд и плевок в русскую культуру.

На каком основании власти Мелитополя решили отменить Россию и русскую историю от Ярослава Мудрого до академика Королева, заменив ее мертвым религиозным культом коммунистических сектантов?

Почему вместо названий, связанных с православной верой, на возвращенные территории России должны приходить символы, связанные с убийцами царской семьи, да и просто массовыми убийцами и террористами?

Чем почитание Войкова лучше почитания Бандеры?

Андрей Перла:

Во-первых, я думаю, что это не малозначительная, а важная идеологическая тема.

Во-вторых, я думаю, что украинство – это ненормальное состояние. А возвращение в Россию воспринимается людьми как возвращение к нормальности. Социопсихологически так воспринимается. Было плохо, русских пытались отменить вместе с языком и традициями. Ради этой отмены меняли названия улиц. Мучили людей таким образом.

В-третьих, норма для людей, которые живут и жили раньше в Мелитополе - для сегодняшних людей, прямо сейчас – неизбежно сцеплена в сознании именно с советскими названиями улиц. Да, возможно, их удалось бы убедить, что названия из жизни "до без царя" подходят лучше. А некоторые современные названия могли бы быть еще лучше. Но нужно ли заниматься этим прямо сейчас? Или лучше позволить людям чувствовать, что возвращается именно что нормальная жизнь, та, которой так не хватало на Украине?

Кирилл Шулика:

Что касается массовых переименований, как в Киеве, так и в Мелитополе, и в других городах тоже, нет ничего удивительного. Народ один - советский. И антисоветский вообще-то тоже советский. Разница может быть в содержании, а методы будут общими, других не освоено. В конце концов СССР это не про идеологию, а именно про методы. Тот же большевизм - всего лишь методы реализации идеологических принципов.

К сожалению, сейчас будут очень поколения буквально обращены в советский (или антисоветский) народ. Поэтому переименования вообще-то невинная шалость, хотя довольно показательная.

Роман Юнеман:

А вот все, кто сейчас возмущается переименованиями в Мелитополе, вам на бабке с красным флагом или на «Артёмовске» ещё не было понятно? Что нет и не будет никакой декоммунизации? Что это не война за ирреденту и вообще не та война, которая была в 2014 году?

У РФ нет идеологии. Красной идеологии у неё тоже нет. И даже ВОВ, как оказывается, уже не священная корова — генерала Петрова же переименовали.

Но есть всего лишь одна идея, на которой всё и держится: «верните всё взад». Вернее не идея — а импульс. Или инстинкт.

Именно поэтому достали Медведчука (это же как Янукович!), поэтому официально город называется «Артёмовск» (какой Бахмут? на карте всегда был Артёмовск!), поэтому всех этих Цюруп возвращают: буквально вкус детства.

Советский пломбир подняли с земли, отряхнули и тащат обратно в рот.