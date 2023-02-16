Politico: Блинкен опасается реакции Путина на наступление на Крым

Возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать "красной линией" для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Укриане. Такое мнение - как утверждают источники издания Politico - высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов.

Как пишет Politico, один из участников непубличной беседы спросил госсекретаря, намерены ли США активно помогать Украине в кампании с целью возвращения Крыма, аннексированного Россией почти девять лет назад, под контроль. Госсекретарь, как сообщатся, ответил на этом, что США не подталкивают Украину к наступлению на Крым, и сосредоточены на оказании ей помощи в боях на востоке страны. В то же время, Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым.

Как отмечают некоторые участники беседы, опрошенные Politico, сложилось впечатление, что сам Блинкен в настоящий момент не считает такое наступление разумным. Другие, однако, отметили, что госсекретарь скорее имел в виду, что решение о нём должен принимать не Вашингтон.

Ранее американские СМИ цитировали не названных по именам представителей Пентагона, заявивших, что США сомневаются в способности Украины отвоевать Крым в ближайшее время. Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что освободить военным путём всю территорию Украины будет "очень трудно" - хотя и не невозможно.

Ряд экспертов при этом считают, что возможное наступление Украины будет сконцентрировано не на попытках прорваться в сам Крым, а на его изоляции, то есть на изгнании российских войск с территорий Запорожской и Херсонской областей и уничтожении так называемого "сухопутного моста" в Крым.

Официально Блинкен публикацию Politico не комментировал.

Ряд российских представителей ранее заявлял, что в случае наступления Украины на Крым Москва может прибегнуть к жёстким мерам - намёками говорилось и о возможности применения ядерного оружия.

Украина, как и почти все страны мира, не признала аннексию Крыма в 2014 году, однако до начала российского широкомасштабного вторжения в 2022 году власти страны говорили о стремлении вернуть полуостров мирным путём. Теперь в Киеве заявляют о готовности освободить его силой оружия.