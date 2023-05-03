Politico: Киев, опасаясь утечек, стал меньше делиться информацией с США

В Киеве держат в секрете от западных союзников детали контрнаступления, опасаясь возможных утечек конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу позиции ВСУ на поле боя. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, находящихся в контакте с украинским военным руководством.

По словам собеседников издания, Киев делится с США и европейскими странами только основными разведданными, но не сообщает, в частности, о сроках контрнаступления и численности войск.

В то же время источники Politico в Вашингтоне не заметили никаких изменений в поведении украинских властей, отметив, что Украина всегда делилась такой информацией скупо.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби так прокомментировал скрытность украинцев: "Они не обязаны нас уведомлять или сообщать нам заранее". Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, так что Вашингтон может о многом догадываться, отметил он. По словам Кирби, США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона, о которой стало известно в начале апреля. В них подробно описывалась подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. Также в них содержится анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.

В Минобороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов. Об их подлинности также не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 2 мая интервью Washington Post сообщил, что Белый дом ни разу лично с ним не обсуждал утечку документов Пентагона. Он отказался признать, что эта утечка стала чувствительной для подготовки украинского наступления. "Если я вам отвечу, это значит, что она чувствительная, это значит, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры, я президент воюющей страны", - сказал Зеленский.