В Вашингтоне наблюдают за фактами коррупции в Украине с гораздо большим беспокойством, нежели публично признаётся администрацией президента Джо Байдена. Это следует из конфиденциального документа о стратегии США, полученного редакцией издания Politico.

В несекретной версии долгосрочного плана США названы многочисленные аги Вашингтона, направленные на оказание помощи Киеву в преодолении коррупции. В тексте подчеркивается, что коррупция в верхних эшелонах власти может подорвать доверие общественности и зарубежных лидеров к украинскому правительству военного времени.

В конфиденциальной версии документа о национальной стратегии содержатся больше подробностей о целях США в Украине. Речь идет о приватизации банков, о помощи школам в преподавании английского языка, чтобы заинтересовать военнослужащих в адаптации протоколов НАТО. Многие цели сформулированы для сдерживания коррупции, разъедающей страну.