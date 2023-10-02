Politico: Коррупция в Украине - главная угроза для американской помощи Киеву

В Вашингтоне наблюдают за фактами коррупции в Украине с гораздо большим беспокойством, нежели публично признаётся администрацией президента Джо Байдена. Это следует из конфиденциального документа о стратегии США, полученного редакцией издания Politico.
В несекретной версии долгосрочного плана США названы многочисленные аги Вашингтона, направленные на оказание помощи Киеву в преодолении коррупции. В тексте подчеркивается, что коррупция в верхних эшелонах власти может подорвать доверие общественности и зарубежных лидеров к украинскому правительству военного времени.
В конфиденциальной версии документа о национальной стратегии содержатся больше подробностей о целях США в Украине. Речь идет о приватизации банков, о помощи школам в преподавании английского языка, чтобы заинтересовать военнослужащих в адаптации протоколов НАТО. Многие цели сформулированы для сдерживания коррупции, разъедающей страну.
Секретная версия документа намного резче той 22-страничной версии, которая, без всякой помпы, была опубликована на сайте Государственного департамента примерно месяц назад и осталась почти незамеченной.
Тот факт, что наиболее резкие оценки были сохранены для секретной версии, показывает чрезвычайную серьезность положения, в котором находится администрация Байдена, считает издание Politico.
Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы прекратилось взяточничество, потому что на кон поставлены доллары США. Однако, слишком громко говорить об этом, означало бы усилить позиции тех в США, кто не хочет помогать Украине. Речь идет прежде всего о тех законодателях от Республиканской партии, которые хотят заблокировать подобную помощь. Любое ослабление американской помощи Украине может вызвать у европейцев желание заново осмыслить их собственную роль.
Взяточничество в Украине давно остается предметом пристального внимания со стороны США. Такое внимание унаследовала и администрация Байдена. Но после начала широкомасштабного военного вторжения в Украину российских войскв феврале 2022 года, в Вашингтоне назвали происходящее "реальной битвой между демократией и автократией.
Многие месяцы советники Байдена избегали говорить о коррупции. Они хотели продемонстрировать солидарность с Киевом и не давать небольшому числу республиканцев повода критиковать военную и экономическую помощь Украине.
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