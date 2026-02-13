Politico: новые переговоры по Украине пройдут на следующей неделе

Следующая встреча представителей России, США и Украины может состояться уже на следующей неделе. В качестве возможных площадок источники Politico называют Абу-Даби или Майами.

По данным издания, мирный процесс застопорился из-за территориального вопроса: Россия настаивает на уступках, а США дали понять Киеву, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Москва и Киев не достигнут договорённости о прекращении боевых действий.

Один из собеседников Politico отмечает, что территориальная тема остаётся "главным камнем преткновения", но допускает возможность сдвига.

Неназванные американские чиновники считают, что во время следующего раунда переговоров можно будет добиться прогресса. При этом источники Politico указывают, что занятость спецпосланника США Стива Уиткоффа переговорами по Ирану осложняет "челночную дипломатию" между Россией и Украиной.

Также Politico пишет, что Вашингтон ясно дал понять Киеву: соглашение о гарантиях безопасности не будет подписано до достижения договорённости о прекращении конфликта. При этом, по словам одного из источников, президент США Дональд Трамп не использует этот вопрос для давления на президента Украины Владимира Зеленского.