Politico опубликовало спутниковые снимки российской военной техники

Издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, которые, как утверждается в статье, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова размещает военную технику на границе с Украиной. На снимках техника расположена в городе Ельня Смоленской области, который находится примерно в 300 километрах от границы.

Снимки были сделаны в понедельник, 1 ноября, американской компанией Maxar Technologies, отмечает газета. На них, как утверждается, видно скопление военной техники, в том числе танков, а также самоходной артиллерии и наземных войск. По данным издания, войска включают 1-ю гвардейскую танковую армию, которую якобы начали перебрасывать в район Ельни ещё в конце сентября. Кроме того, издание ссылается на анализ британского издательства Jane's, специализирующегося на военной тематике, согласно которому 4-я танковая дивизия России была переброшена в районы Брянска и Курска. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками, утверждают специалисты Jane's.

Накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что по состоянию на 1 ноября 2021 года не зафиксирована дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины.

Командование вооружённых сил Украины отреагировало на публикацию газеты The Washington Post от 31 октября об увеличении группировки российских военных у границ с Украиной.

В последний раз российские власти стягивали военнослужащих к украинской границе в начале весны 2021 года. Киев и страны Запада увидели в этом угрозу безопасности Украины. Москва объясняла переброску войск учениями и указывала, что происходящее не несёт опасности для других стран.

Аналитик независимого проекта CIT Руслан Левиевуказывает на то, что Ельня расположена ближе к границе с Беларусью, чем с Украиной, а Россия ещё в 2019 году заявляла о намерении сформировать там новый танковый полк.



В последние месяцы риторика российских властей по отношению к Украине стала жёстче, а в зоне конфликта в Донбассе возросла напряжённость. В результате перестрелок на одном из участков фронта есть убитые и раненые среди украинских военных. Украина, в свою очередь, впервые применила ударный беспилотник турецкого производства "Байрактар" - что вызвало осуждение со стороны Москвы.