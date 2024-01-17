Politico: премьер Китая не стал встречаться с Зеленским в Давосе

Встречи представителей Китая и Украины на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) не будет. Об этом сообщает издание Politico, утверждая, что речь идёт о неприятном сюрпризе для Киева. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о важности присоединения Китая к дискуссиям по вопросу о так называемой формуле мира, предложенной Киевом, и не исключал возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Госсовета (премьер-министром) Китая Ли Цяном.

Китай, однако, не принял участия в прошедшей в Давосе встрече советников по национальной безопасности, посвящённой путям завершения войны в Украине, а Ли Цян не встретился с Зеленским. Как пишет Politico, это стало ещё одним знаком того, что Пекин поддерживает Москву и не намерен оказывать давление на Россию с целью побудить её завершить войну. Источники издания в администрации США утверждают, что Китай отказался от встречи сознательно, отвергнув запрос Украины, и речь не идёт о простом "несовпадении графиков". Источник в украинской делегации сказал, что украинская сторона не просила о встрече. Официальный Пекин, как и Киев, это не комментировали.

В своём выступлении на форуме Ли Цян говорил главным образом об экономике, представляя Китай как "спокойную гавань" в нынешней непростой международной обстановке. Зеленский же призывал участников форума помочь Украине в противостоянии с Россией. Президент Украины встретился с госсекретарём и советником по национальной безопасности США и с главой Еврокомиссии. Какие-либо подробности переговоров не известны. Politico также отмечает, что, несмотря на позицию Китая, Зеленский в Давосе был в центре внимания прессы и многочисленных участников форума.

Китай формально не признаёт российскую попытку аннексии украинских регионов и призывает к прекращению войны. В то же время, Пекин не критикует Россию и не обвиняет её в развязывании войны в Украине, а намекает на ответственность США и их союзников. Китай выдвигал в прошлом году собственную мирную инициативу, однако речь шла по сути о наборе пожеланий без какой-либо конкретики.