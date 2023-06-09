Politico: Шольц, Макрон и Дуда обсудят гарантии безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных французских официальных лиц.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "надежные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству в НАТО". Шольц, в свою очередь, сделал более осторожное заявление: по его словам, внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, "как мы, как отдельные лица, можем поддержать Украину". Польша неоднократно призывала предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Среди западных лидеров, как отмечает Politico, преобладает мнение, что до тех пор, пока Украина находится в состоянии войны с Россией, она не может стать полноправным членом НАТО. При этом, отмечает издание, члены НАТО расходятся во мнениях относительно того, как они должны реагировать на стремление Украины к членству в Североатлантическом союзе.

По мнению французского дипломата, членам НАТО необходимо послать сильный сигнал России в момент, когда Украина переходит в контрнаступление. "Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем к единому заявлению. И это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", – сказал собеседник издания.