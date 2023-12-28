Politico: США обсуждают с Украиной переход к более глубокой обороне

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Украиной переход ВСУ к более глубокой обороне на востоке страны. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на нескольких американских и европейских чиновников. По их словам, эти изменения направлены на усиление позиций Киева и формирование "сильной руки" в случае переговоров с Москвой.

Как отмечает Politico, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но сейчас США обсуждают с украинскими властями вариант занятия более глубоких оборонительных позиций, который включает в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль границы Украины с Беларусью.

Ранее о том, что в Пентагоне советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии "удерживать и строить", писала The New York Times. После этого, вероятно, в конце 2024 года или в 2025 году, появится реальная возможность для содержательных переговоров с Россией, отмечает газета.

Ещё одним шагом к тому, чтобы поставить украинцев в наилучшую позицию в случае переговоров с Россией, может стать вопрос об ускорении процесса принятия Украины в НАТО, заявил Politico европейский дипломат, работающий в Вашингтоне.

Однако пока, по словам представителя Белого дома, переговоры всё же не планируются и украинские войска продолжают наступление, от которого администрация Байдена их "не отговаривает". Дискуссии о мирных переговорах начинаются, но Белый дом не может публично отступить со своих позиций из-за политического риска для Байдена, - указал изданию представитель Конгресса, также попросивший об анонимности.

Как поясняют собеседники Politico, смена стратегии связана с предстоящими в США президентскими выборами. Затянувшийся конфликт без ощутимой победы может затруднить кампанию по переизбранию Джо Байдена и сыграть на руку Дональду Трампу.

23 декабря газета The New York Times со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников сообщила, что Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня с Украиной на основе "заморозки" конфликта по нынешней линии фронта.

Киев называет условием переговоров с Россией только полный вывод войск с международно признанной территории страны, включая Крым, аннексированный ещё в 2014 году.