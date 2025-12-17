Politico: США призывали ЕС не использовать активы РФ для Украины

Представители американской администрации оказывали давление на дружественные европейские правительства, чтобы они отклонили план по использованию 210 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Представитель Белого дома Анна Келли отвергла утверждения о давлении со стороны США. "И украинцы, и россияне чётко обозначили свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная задача — содействовать обмену мнениями, который в конечном итоге может привести к соглашению", — заявила она изданию NatSec Daily.

По словам одного из европейских чиновников, шансы на достижение договоренности с Бельгией, которая выступает против использования активов, за последнее время ухудшились.

Как ранее сообщали СМИ, первоначальный мирный план США из 28 пунктов предполагал, что замороженные российские активы на сумму 100 миллиардов доалларов будут инвестированы в возглавляемые Вашингтоном программы восстановления Украины, при этом США получили бы 50% прибыли.

Оставшуюся часть активов планировалось направить в отдельный американо-российский инвестиционный механизм, но позже этот пункт был исключен из документа.

По данным Politico, в США рассчитывают вернуть замороженные российские активы после подписания мирного соглашения. Европейские чиновники, как отмечает издание, возмущены перспективой того, что часть средств может достаться США, а остальная — быть разделена Вашингтоном с Москвой.

О том, что американская сторона призывает европейцев не изымать активы для предоставления Украине "репарационного кредита", а сохранить их как элемент будущих переговоров с Москвой, ранее говорил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Politico также сообщало, что Бельгия отказалась поддержать использование российских активов для такого кредита, сочтя гарантии Еврокомиссии недостаточными. По информации Euractiv, идею конфискации замороженных активов России не поддерживают в общей сложности семь стран ЕС — Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

В начале декабря Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины – заимствования под гарантии бюджета ЕС и "репарационный кредит" в размере 210 миллиардов евро за счет российских активов. Всего в западных странах после начала военной операции оказались заблокированы российские активы примерно на 260 миллиардов евро, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке этих средств. В тот же день Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму свыше 18 трлн рублей.

На этом фоне агентство Fitch поместило Euroclear Bank в список Rating Watch Negative, указав на возможный рост правовых и ликвидных рисков из-за планов ЕС использовать замороженные активы российского Центробанка. При этом Fitch считает, что даже в случае реализации этих планов риски для депозитария останутся на низком уровне и его кредитный профиль сохранит соответствие рейтингу AA. Он означает высокую платёжеспособность и низкий риск дефолта.