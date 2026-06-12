Politico: Украина попросит у союзников дополнительные $20 млрд

Украина намерена запросить у западных союзников еще 20 миллиардов долларов военной помощи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны Украины.

По данным издания, соответствующий запрос Киев планирует представить 18 июня на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Собеседник Politico заявил, что Украине необходимо дополнительное финансирование для продолжения войны, отметив, что Россия "быстро реагирует и умеет меняться".

Как пишет издание, вопрос уже обсуждался на переговорах украинских представителей с чиновниками Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Каждой из стран предлагается выделить от двух до шести миллиардов долларов в виде прямой помощи или кредитов.

Средства планируется направить на усиление противовоздушной обороны, закупку беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойного высокоточного вооружения. Часть денег также хотят использовать для размещения заказов на украинских оборонных предприятиях и закупок оружия через механизмы НАТО.

Оборонный бюджет Украины на 2026 год составляет около 85 миллиардов евро. Ранее западные союзники уже взяли на себя обязательства предоставить Киеву военную помощь на сумму около 38 миллиардов долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призывы увеличить поддержку Украины, заявила: "И каждый раз одно и то же: "Надо дать Киеву больше денег".

Россия выступает против дальнейших поставок западного вооружения Украине и заявляет, что военная помощь не повлияет на исход войны.