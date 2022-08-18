Politico: в июле 6 стран Европы не дали Украине новых военных обязательств

В июле шесть крупнейших европейских стран – Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша – не взяли на себя новые обязательства по военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в Германии.

Руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш заявил, что обязательства европейских стран по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению с конца апреля. "Несмотря на то что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", – сказал Требеш.

11 августа представители ряда западных стран встретились в Дании, где взяли на себя обязательства по военным поставкам Украине еще на полтора миллиарда евро, пишет Politico. Однако, по словам Требеша, эта сумма является "скромной" по сравнению с одобренными на предыдущих конференциях.

Требеш считает, что европейские страны должны относиться к войне в Украине так же серьезно, как к кризису еврозоны или пандемии коронавируса. Эти два события побудили Европу направить сотни миллиардов евро на экстренное финансирование.